Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 6. septembril kell 7.05:

- Venemaa ründas Ukraina lennujaamu USA erisaadikute visiidi eel

Venemaa ründas Ukraina lennujaamu USA erisaadikute visiidi eel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski seostas rünnakuid USA erisaadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneri saabumisega Kiievisse pärast kohtumist Venemaa juhi Vladimir Putiniga Moskvas.

Kiievi ja Borõspili rahvusvahelisi lennujaamu kaaluti USA saadikute võimalike saabumiskohtadena, märkis Zelenski.

Pärast kõnelusi Moskvas suundus USA delegatsioon lennujaama, et kohtuda pühapäeval Kiievis Zelenskiga.

Venemaa riigimeedia teatel kestsid suletud uste taga peetud kõnelused kolm tundi. Kuigi kohtumise üksikasjad pole veel teada, ütles Putini abi Juri Ušakov, et kohtumine oli konstruktiivne ja avameelne. Seni teadaolevalt ei saavutatud USA ja Venemaa kõnelustel läbimurret ega muutusi Kremli senistes nõudmistes.

Ušakovi sõnul ei piirdunud arutelud üksnes Ukraina sõja lõpetamisega. Ta rääkis, et jutuks tulid ka majandusküsimused ja võimalikud projektid Venemaa ja USA vahel, mis oleksid kasulikud mõlemale riigile.