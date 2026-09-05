ÜRO riigid andsid heakskiidu senisest täpsema maailmakaardi kasutamisele

ÜRO Peaassamblee hääletas reedel uue maailmakaardi vastuvõtmise poolt, millega muutub Aafrika manner kaardil suuremaks ning Põhja-Ameerika ja Euraasia väiksemaks.

Resolutsiooni, mille eesmärk on mandrite pindalade täpsem kujutamine, toetas 164 riiki, vastu oli ainsana USA ja kuus riiki jäi erapooletuks. Erapooletuks jäid Eesti, Leedu, Moldova, Gruusia, Ukraina ja Serbia.

Uus kaart, tuntud kui Equal Earthi (i.k. võrdne maa) kartograafiline projektsioon, parandab maailma kartograafilise kujutamise täpsust, seisis resolutsioonis.

Selles kutsutakse liikmesriike üles kasutama uut kaarti traditsioonilise Mercatori projektsiooni asemel, mille koostas 1569. aastal meresõiduks flaami kartograaf Gerardus Mercator.

Resolutsiooni esitanud Togo välisminister Robert Dussey ütles, et kaardid suunavad haridust, toidavad kujutlusvõimet ja mõjutavad kollektiivseid arusaamu.

"Seetõttu ei ole need kunagi neutraalsed; kui need esitavad meie planeedist moonutatud pilti, on oht, et need põlistavad ebatäpset kujutist, mis kandub edasi põlvest põlve."

Ameerika Ühendriigid mõistsid aga resolutsiooni hukka, väites, et sellised sammud on põhjus, miks see institutsioon oma usaldusväärsust kaotab.

"Selle asemel, et keskenduda tõelistele probleemidele... arutab see organ 16. sajandi kaardiprojekte ning nende rolli reparatsioonide ja kognitiivse õigluse edendamisel," ütles USA esindaja Yaryna Ferencevych enne hääletust.

Mercatori projektsioon keskendus maismaade kuju ja nurkade täpsele kujutamisele, kuid nende suhtelised suurused olid sageli ebatäpsed – seda kolmemõõtmelise gloobuse kahemõõtmelisele kaardile kandmise keerukuse tõttu.

See suurendas kaardil pooluste-lähedaste piirkondade kujutist ja surus kokku ekvatoriaalseid, muutes Euraasia ja Põhja-Ameerika näiliselt palju suuremaks ning vähendades Aafrikat ja Lõuna-Ameerikat.

Rühm kartograafe esitles 2018. aastal Equal Earthi projektsiooni. See muudab Aafrika, Ladina-Ameerika, Lõuna-Aasia ja Okeaania visuaalselt palju suuremaks.

"Equal Earth säilitab mandrite suhtelised pindalad ja näitab nii palju kui võimalik nende kuju sellisena, nagu see on gloobusel," ütles üks kartograafidest Bojan Savric AFP-le 2025. aastal.

Prantsusmaa, mis oli uut kaarti toetava resolutsiooni üks kaasesitajatest, teatas reedel, et loobub Mercatori projektsiooni kasutamisest.

Sellel kaardil on Ameerika Ühendriigid, Venemaa ja Hiina võrreldes Aafrika, Ladina-Ameerika või Kagu-Aasiaga ebaproportsionaalselt suured ning Gröönimaa paistab peaaegu sama suur kui Aafrika.

"Kaartide muutmine ilmselgelt ei muuda maailma," ütles Prantsuse välisminister Jean-Noël Barrot. "Kuid moonutatud kujutise parandamine on juba iseenesest tõeakt."

Algatus langeb ajale, mil Prantsusmaa püüab parandada suhteid Aafrikaga, eriti endiste kolooniatega, millega tal on pingelised suhted.