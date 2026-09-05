Läti julgeolek korraldas reidi Mnogoknigi raamatupoodidesse

Läti julgeolekuteenistus (VDD) neljapäeval ja reedel läbi kriminaaluurimise neljas Riias ja selle ümbruses asuvas venekeelseid raamatuid müüvas raamatupoes Mnogoknig, vahendas Läti rahvusringhääling uudisteagentuuri LETA. Mnogoknigi keti poed asuvad ka Eestis.

Operatsioonid viidi läbi osana kriminaaluurimisest, mille VDD algatas 28. juulil Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonide võimaliku rikkumise kohta.

Kriminaalmenetluse käigus peeti kinni üks isik, kes võeti ettevaatusabinõuna vahi alla.

Uurimise huvides ei ole riikliku julgeolekuteenistus täiendavaid kommentaare andnud.

Julgeolekuteenistus juhtis tähelepanu sellele, et läbiviidud kriminaalmenetlus ei ole seotud 1. septembril jõustunud Lätti imporditavate tööstuskaupade seadusandluse muudatustega, mis keelavad raamatute, ajalehtede ja muude trükiste impordi Lätti Venemaalt ja Valgevenest.

Teenistus juhtis tähelepanu ka sellele, et kaupade impordi kontroll kuulub riikliku tuluteenistuse tolliameti ja maksu- ja tollipolitsei pädevusse.

Reedel märkis uudisteagentuur LETA, et Riias Augusta Deglava tänaval asuv Mnogoknigi pood on avalikkusele avatud ja inimesed saavad seal takistusteta sisseoste teha. Poes kohatud Mnogoknigi töötajad keeldusid aga vastamast küsimustele, kas ja miks õiguskaitseorganite esindajad poes käisid.

Läti inforegistri andmetel on SIA Mnogoknig omanik Aleksandrs Karabelnikovs. 2025. aastal oli ettevõtte käive 613 683 eurot ja kasum 9696 eurot.