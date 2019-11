Paarkümmend noort piketeeris Tallinnas puurikanade munade müügi vastu

Tallinna kaubamaja ees piketeeris pühapäeval paarkümmend noort nõudmisega, et Selveri ja Kaubamaja toidumaailm lõpetaks aastaks 2025 puurikanade munade müügi.

Ettevõtte turundusjuhi Anne-Liis Ostovi sõnul ei pea nad vastutustundlikuks anda kaupmehena lubadusi, mille täitmine sõltub eelkõige tootjatest, kuid ka ostjate eelistustest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suurt huvi pikett möödakäijates ei tekitanud, mõni üksik mööduja võttis vastu flaieri, kus õpetati munakarbil olevat koodi lugema.

Piketi korraldaja Kristina Meringu sõnul on mitmed Eesti jaeketid juba teatanud, et loobuvad puurikanade munade müügist aastaks 2025. Sama otsust oodatakse ka Selverilt. Mering viitas mullu tehtud uuringule, mille kohaselt 70 protsenti Eesti elanikest sooviks puurikanade pidamise keelustamist.

Tallinna Kaubamaja Grupi turundusdirektori Anne-Liis Ostovi sõnul on nad piketi korraldajatega korduvalt kohtunud ja selgitatud, et sortimendi kujundab alati klient ja kui vabapidamise kanade munade nõudlus aasta-aastalt pidevalt suureneb, siis muutub ka poe sortiment. Kas see juhtub 2025, 2024 või 2023, seda ettevõte ennustada ei soovi.

Viimati tuli Eesti kanakasvatajatel teha suuri investeeringuid seitse aastat tagasi, kui kanalatesse tuli paigutada euronõuetele vastavad puurid koos pikema õrre, siblimisala ja kanaküüneviiliga.