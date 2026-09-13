Herem: soovin kuue kuu jooksul saada ammendava ülevaate kaitsevalmidusest

Kaitseministri kandidaat, endine kaitseväe juhataja Martin Herem ütles äsja puhkuselt naasnuna Tallinna lennuväljal, et võtab ministriameti vastu ja püüab talle antud kuut kuud maksimaalselt ära kasutada, ta kinnitas, et asub ministriametisse kui poliitik ja ei sekku praeguse kaitseväe juhataja Andrus Merilo töösse.