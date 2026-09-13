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Kushner: kui Ukraina taanduks, oleks meil rahulepe valmis

Välismaa
Jared Kushner.
Jared Kushner. Autor/allikas: SCANPIX/SIPA
Välismaa

USA eriesindaja Jared Kushneri sõnul seisab rahulepe Ukraina sõjas peamiselt territoriaalküsimuste taga. Kushneri sõnul ei ole Ukraina nõus taanduma piirile, mida Moskva taotleb ja enda omaks peab.

Oktoobriks valmistatakse ette kõnelusi, millest võtavad osa nii Ukraina, Venemaa kui ka USA.

"President Putin on selgelt välja öelnud, milliseid piire ta saada soovib. Kui Ukraina oleks nõus nende piirideni taanduma, oleks meil kokkulepe juba põhimõtteliselt valmis ja paigas. Praegu aga Ukraina seda teha ei soovi," ütles Kushner.

"Seega on meie kui vahendajate ülesanne leida loov lahendus, mis ei läheks vastuollu nende soovidega, aitaks neil oma eesmärki saavutada ning võimaldaks ühtlasi panna Venemaa konflikti lõpetama viisil, mis loodetavasti võimaldaks mõlemal poolel
edasi liikuda nii, et midagi sellist enam ei korduks," lisas ta.

USA president Donald Trump ütles aga ajakirjanikele, et on hoiatanud Ukraina riigipead Volodõmõr Zelenskit, et see lõpetaks Vene diislikütuse varude ründamise, kuna see põhjustab ülemaailmset kütusenappust. Trump viibib kahepäevasel visiidil Iirimaal, Doonbegis oma kuurortis.

"Härra Zelenski peab tegema ühte asja, ta peab lõpetama Venemaa diislikütuse tootmisrajatiste ründamise. Las ta ründab muid sihtmärke, aga mitte diislikütuse omi,
sest ta tekitab sedasi diislikütuse nappust. Selle põhjuseks ei ole Lähis-Ida olukord. Selle põhjuseks on see, mis toimub Venemaa ja Ukraina vahel," sõnas Trump.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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