Heremi ministriks saamine tekitab julgeolekuekspertidele muret

Endise kaitseväe juhataja Martin Heremi saamine kaitseministriks on pannud muretsema mitu endist kõrget kaitseväelast. Eelkõige tekitab küsimusi Heremi pendeldamine riigi ja kaitsetööstuse vahel ja võimalik kiirustamine hangetega. Peaminister Kristen Michal aga ei kahtle Heremi võimekuses kaitsevaldkond korda teha.

Endise kaitseväelase liikumine kaitseministriks pole iseenesest midagi erakorralist, kuid praegune protsess on reservkindralmajori Neeme Väli sõnul olnud üsna läbipaistmatu. Eelkõige tekitab temas muret Martin Heremi otsene seos kaitsetööstusettevõttega Frankenburg. Seda enam, et avalikkuses on räägitud ka teiste samas asutuses töötavate inimeste võimalikust naasmisest riigitööle.

"Selleks, et Kusti Salm saaks kaitseministeeriumisse tagasi minna, tuleb ta kõigepealt üles leida. Kuidas nüüd see huvide konflikt seal laheneb, mismoodi seda ära hoitakse, ei oska öelda. Vaatame, kuidas sellega läheb. Teine asi on see, et kui vaatame neid probleeme ja kus need alguse on saanud, siis paraku tuleb tõdeda, et need probleemid on alguse saanud juba sellel ajal, kui Martin Herem oli üks otsustajatest," sõnas Väli.

"Martin Herem teab, milles ta õnnestus, milles ta ebaõnnestus. Kindlasti tuleb kaasata ka väline partner, et avalik usaldus selle valdkonna vastu taastada," lausus peaminister Kristen Michal.

Usk Martin Heremi edusse on julgeolekueksperdi Rainer Saksa arvates peaministri risk. Kaitseväe raamatupidamine mingi aja jooksul tõenäoliselt siiski korda saadakse, kuid suurem probleem on ikkagi hangetega.

"Meil on väga kiiresti kasvav kaitse-eelarve, meil on väga palju kaitsehankeid ja meil ei ole piisavalt palju inimesi, kellel on kogemusi selle töö tegemisel ja selle raha efektiivsel kulutamisel. Ja sinna juurde käib siis tohutu kiirustamine," ütles julgeolekuekspert Rainer Saks.

Saksa sõnul peab kaitsevägi loomulikult suutma võimalikult kiiresti oma riiki kaitsta. Mingil hetkel muutub kiirustamine aga raiskamiseks ja ilmuvad totrad vead. Seda sama kiirustamist on Väli arvates tunda ka Heremi väljaütlemistest.

"Ja see kiirus tugineb millel? Tugineb Martin Heremi isiklikule hinnangule. Seda ei ole ju täna toetanud mitte ükski luurehinnang. Kindlasti ei tohi olla luurehinnang poliitiliselt mõjutatud. Protsess peaks ikkagi käima nii, et profid annavad luurehinnangu ja selle järgi sätitakse poliitikat, mitte vastupidi, et luurehinnangut hakatakse kohendama kellegi poliitika järgi," lausus Väli.

Väli lisas, et kindlasti ei tohiks kiirustades muuta ka seadusi ja protseduure ega anda uuele kaitseministrile mingisuguseid erivolitusi. Peaministri sõnul pole Herem seda ka palunud, vaid on ainult soovinud poliitilist tuge reformidele ja kaitsetoime parandamisele. Erakonda ta aga astuda ei taha.

Martin Herem viibib endiselt puhkusel ja naaseb Eestisse homme.