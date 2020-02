Keenia koolis puhkenud rüsinas sai surma 13 last

Keenia lääneosas puhkes esmaspäeval koolist lahkumisel paanika ja järgnenud rüsinas sai surma 13 ja vigastada veel 40 last, teatas kohalik politsei.

"Me kaotasime 13 last ning teised on vigastustega haiglas," ütles Kakamega linna politseiülem David Kabena. "Oleme algatanud juurdluse, et teha kindlaks, mis täpselt juhtus."

Tragöödia leidis aset umbes kell viis pärast lõunat, kui koju suunduvate Kakamega põhikooli õpilaste seas paanika vallandus. Selle põhjus pole endiselt teada.

Keenia Punane Rist kirjutas Twitteris, et sündmuspaigale saabusid kiirabibrigaadid.