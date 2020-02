Venemaa rikkaima naise tiitel vahetas omanikku

Väljaande Forbes andmetel on Venemaa rikkaimaks naiseks veebipoe Wildberries asutaja Tatjana Bakaltšuk.

Seni Venemaa rikkaima tiitlit kandnud Jelena Baturina, endise Moskva linnapea Juri Lužkovi lesk, on teisel kohal, kirjutab Forbes.

Käesoleva aasta seisuga peaks Bakaltšuki vara suuruseks olema 1,4 miljardit USA dollarit, kusjuures aastaga kasvas tema väärtus 400 miljoni dollari võrra. Baturina varanduslik seis aastaga ei muutunud ning püsis 1,2 miljardi dollari juures.

Bakaltšuk ja Baturina on endiselt ainsad naissoost dollarimiljardärid Venemaal.

Bakaltšuki tõus on peamiselt seotud sellega, et tema peamine vara, veebipood Wildberries kasvatas 2019. aastal müüki 88 protsenti. Bakaltšuk on veebipoe ainuomanikuks.

Märkimisväärne on ka see, et Bakaltšuk jõudis esimest korda Forbesi edetabelisse alles 2018. aastal, kui tema vara väärtuseks oli hinnanguliselt 600 miljardit dollarit. Juba 2019. aastal alguses sai ta aga dollarimiljardäriks ning tõusis aasta lõpuks Baturina järel teisele kohale.

Korea juurtega endine inglise keele õpetaja Bakaltšuk alustas oma äri 28-aastasena 2004. aastal, kui ta oli lapsega kodus. Moskva korteris elades hakkas ta mõtlema, kuivõrd tülikas on nii tal kui ka teisel emadel vastsündinuga kodus olles näiteks riideid või muud vajalikku osta. Peagi liitus veebipoe äriga ka tema IT-tehnikust abikaasa Vladislav.

Wildberries tegutses algselt Venemaal, Valgevenes, Armeenias, Kasahstanis, Kõrgõzstanis ning käesoleva aasta jaanuaris siseneti ka Poola turule ehk sisuliselt asuti tegutsema Euroopa Liidus.