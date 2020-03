Karl Soonpää päevik 9. märtsil 1940. aastal

9. märts. Lehtedes seisab, et juba ca nädal (8 päeva) olevat soomlastel Venega kontakt Skandinaavia kaudu rahu sõlmimise asjus. [Soome endine president Pehr Evind] Svinhufvud on ka Stockholmi sõitnud ja sõitvat sealt edasi Berliini kaudu Rooma. Igatahes peab midagi tähtsat käimas olema.

Paasikivi ja Voionmaa pidavat Stockholmis läbirääkimisi. Ka Tanner võtab õigeks, et kontakt on. Nähtavasti tahab Vene kevadeks käsa vabaks saada ja sellep. võib arvata, et Saksa vaheltsobitusel rahust võib asja tulla.

Inglased ja prantslased näivad kartvat, et rahu tuleb, ja lubavad jälle tõhusamat abi, ka sõjaväega, Soomele. Vaevalt aga Soome seda enam usub või selle peale omi lootusi rajada julgeb, kuna seni tal üksinda tulnud kanda sõjaraskusi ja ohvreid.

Õhtul meil Derrik, Valentin, Sossi (– 25 X 20).

