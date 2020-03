11. märts. Vab. Val. koosolek kl. 17–½ 1. Pikad arutused Vene ja Saksa asjadest. [Majandusminister Leo] Sepp esitas "Keskkassa" seaduse. II variant oli niisugune, et peale põhikapitali suurendamise taheti ka riigile kuuluvate aktsiate valitsemist anda keskkassa kätte.

Kuna senni seda mõtet Sepp oli avaldanud mitmel majand-komitee koosolekul ja ainuke vastuvaidleja mina olin, arvasin, et tuleb raske vaidlus. Aga juba alguses võttis sõna [peaminister Jüri] Uluots , kes arvas, et aktsiate valitsemise küsimus pole veel küps. [Põllutööminister Artur] Tupits soovitas seadust üldse ära jätta, s.o. ka mitte põhikapitali suurendada.

Väitsin, et riigiaktsiate valitsemine kui kõigi riigivarade valitsemine on Vab. Val. ülesanne ja on imelik seda funktsiooni aktsiaseltsi kätte anda. Päälegi pole A/S. võimeline esikohale seadima riigi-, vaid oma erahuve.

Sellep. II variandi vastu. Põhikapitali suurendamise vastu ei ole, kuna seda tehakse Pikal. panga võlakirjadega ja nende alla paigutatud raha riik nagunii ei näe – tiraasi läinud paberite asemel ostetakse uusi. Ka on raha vaja superfosfaadivabriku ehitamiseks, mis peaks kiiresti järgnema fosforiidivabrikule.

[Teedeminister Nikolai] Viitak ja [kindral Johan] Laidoner üldse seaduse vastu. President asub seisukohale, mis ühtub minu omaga, ja see võetaksegi vastu.

Soome rahu asjus on Laidoner pessimist. Arvab, et Vene nõudmised on nii rasked, et Soome ei saa neid vastu võtta. Soome tahtvat lepingule ka Saksa ning Inglise garantiid – viimast pole aga muidugi võimalik saavutada. Arvan, et on kauplemise asi.

Laidoner ütleb, et pole nii, sest Venel kui suurriigil on omad ambitsioonid ja tema prestiiš ei luba minna mõõdukale kokkuleppele.

[Välisminister Ants] Piip ütleb, et Hitleri usaldusmees Kepler olevat [välisministeeriumi väliskaubanduse osakonna direktorile Georg] Merile tähendanud, et Soomes sõjategevust enam ei tule. Göring olevat Rootsi sõjaväelise atašeele tähendanud, et juhul kui Rootsi laseb liitlasi läbi Soomele abiks, "da liegt ihr schönes Land in Scherben" [siis on teie ilus maa varemeis]. Tundub Saksa kõva tahe, et Soomes ja Skandinaavias tuleks rahu – sellep. ka lootusi, et see tõesti tuleb.

12. märts. Õhtul Centumis. Anderkopp ütleb, et õhtused teated Soome– Vene läbirääkimiste kohta on paremad kui hommikused. Mängime Anderkopp, Käärik, Assor, mina (+ 53 X 50).