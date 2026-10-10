Hariduse elutööpreemia pälvis hariduspsühholoog Eve Kikas

Kolleegide sõnul võib Kikast nimetada Eesti koolipsühholoogia emaks.

"Võtkem seda tunnustusena kõikidele neile, kes nendel aastakümnetel on tegutsenud selles suunas, et viia psühholoogiateadmist haridusse ja seda ka rakendada, sest tingimustes, kus õpetus ei baseeru ainult käskudel ja keeldudel, muutuvad teadmised sellest, missugused on inimeste psüühilised iseärasused, kuidas avalduvad need indiviidi tasandil ja laiemalt sotsiaalses keskkonnas, äärmiselt oluliseks," ütles Kikas.