Viru pataljon saab kaasaegse sõdurikodu

Praegu elavad ajateenijad Jõhvis kolmes uues kasarmus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viru pataljoni ülem, kolonelleitnant Tarvo Luga ütles, et on lihtsam ehitada uus, kui remontida kogu vana süsteemi. "Lihtsam on panna uus asi püsti. Selle kasarmu asemele tuleb sõdurikodu ehk seal on ruumid puhkeaja veetmiseks, raamatukogu, väike puhvet, väike terass, et suvisel perioodil saab ka väljas istuda," rääkis Luga.

Vanemveebel Konstantin Mihhaltšuk ütles, et sõdurite kodu on vaja, kuna praegu sellist võimalust väeosas ei ole. "Kõik on huvitatud sellest, et oleks väeosas selline nurk, kus nad saavad puhata, olla oma lähedastega ja kust saab osta igasuhguseid asju, mis nendel vaja," lausus Mihhaltšuk.