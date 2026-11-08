FT: USA demokraadid plaanivad Ukrainale 15-miljardilist abipaketti

Toetuspakett sisaldaks täiendavat sõjalist abi, lisavahendid energiasektorile ja Venemaa-vastaste sanktsioonide seadusandluse ülevaatamist, kirjutas Financial Times laupäeval. Lehe teatel loodavad seadusandjad kasutada kongressi sõnaõigust eelarve kujundamisel ja parlamentaarse järelevalve võimalusi, et mõjutada president Donald Trumpi administratsiooni välispoliitikat, vahendas väljaanne Dialog.ua.

Kuigi demokraatide positsioonid kongressis on tugevnenud, jäävad välispoliitika võtmeotsused endiselt USA presidendi pädevusse. Seetõttu loodavad seadusandjad mõjutada Ukraina toetamist eelkõige eelarvemehhanismide ja parlamentaarse järelevalve kaudu.

Üheks prioriteediks peetakse Ukraina energiasektori toetamist enne talve saabumist. Demokraadid soovivad näha täiendavat rahastamist ja muid toetusmeetmeid USA iga-aastases riigikaitsepoliitika seaduses. Seadus tuleb vastu võtta veel enne praeguse kongressi ametiaja lõppu, mis saab läbi aastavahetusel.

Lisaks arutatakse Demokraatlikus Parteis sõjalise ja tehnoloogilise abi laiendamist Kiievile. Võimalike toetusvaldkondade hulka kuuluvad Ukraina õhutõrjesüsteemidele mõeldud püüdurrakettide tarnimine; luureinfo edastamine Ukrainale; Starlinki satelliitsidesüsteemi töö tagamine; Ukraina energiataristu täiendav toetamine.

Teine oluline tegevussuund on USA Moskva-vastase sanktsioonipoliitika ülevaatamine.

Demokraatide rahulolematuse põhjustas Trumpi administratsiooni otsus kasutada erandite tegemise mehhanismi ja leevendada Venemaa suhtes kehtestatud täiendavaid piiranguid olukorras, kus saavutati kokkulepped Venemaa diislikütuse tarnimiseks maailmaturule.

Seetõttu kavatsevad seadusandjad taotleda muudatusi kehtivas sanktsiooniseadusandluses, et piirata administratsiooni võimalusi Venemaa-vastaseid sanktsioone leevendada.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on juba öelnud, et saab USA kongressi uue koosseisu liikmetelt positiivseid signaale, märkis Dialog.ua.

Venemaa rünnakus Odessale hukkus üks inimene

Venemaa vägede rünnakus Odessale hukkus laupäeva õhtul üks inimene ja sai kahjustada taristu.

"Vaenlane ründas taas Odessat. Taristu sai kahjustada," kirjutas Odessa sõjaväevalitsuse juht Serhi Lõssak laupäeva õhtul ühismeediakanalis Telegram.

Lõssaki sõnul hukkus rünnakus üks inimene. Ta ei täpsustanud, kas oli ka vigastatuid.

Viimati tabas Odessat Venemaa õhurünnak 2. novembri öösel, kui vigastada sai neli inimest.