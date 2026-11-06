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Tulekahju hävitas kuni viiendiku Soome seemnekartulist

Välismaa
Tulekahju hävitas miljoneid kilosid Soome seemnekartulit
Tulekahju hävitas miljoneid kilosid Soome seemnekartulit Autor/allikas: Rami Moilanen / Yle
Välismaa

Põhja-Pohjanmaa maakonnas Tyrnäväs puhkenud tulekahjus hävis kuni viiendik Soome seemnekartulitoodangust.

Tulekahjus põles maha umbes 4000 ruutmeetri suurune laohoonete kompleks, kus hoiti üle nelja miljoni kilogrammi kartuleid, millest suurem osa oli seemnekartul. Soome toiduameti taimekasvatusosakonna osakonna juht Hanna Kortemaa hindas, et hävis kuni viiendik Soome seemnekartulitoodangust, vahendas Yle. 

"Kahjud on nii ulatuslikud, et põllumajandus- ja metsandusministeerium kogunes reedel olukorda arutama," ütles Kortemaa. 

Tulekahju võib mõjutada nii Soome siseturgu kui ka eksporti, kuid Kortemaa hinnangul ei tohiks sellel olla otsest mõju tarbijatele. 

Seemnekartulikeskuse tegevjuhi Paula Ilola sõnul pakutakse kartulikasvatajatele kogu võimalikku abi. Ta märgib, et üheskoos püütakse tagada, et tootmismahud lähiaastatel oluliselt ei väheneks.

Tyrnävä ja selle naaberpiirkond Liminka on Soome seemnekartulikasvatuse keskused, kus saadakse ligi 70–75 protsenti riigi seemnekartulist. Piirkond kuulub Euroopa väheste kõrgekvaliteedilise ja taimehaigustevaba seemnekartuli tootmiseks sobivate alade hulka. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

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