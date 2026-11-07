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Tuumajaama planeeringus jäi sõelale kolm võimalikku asukohta

Eesti
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tuumajaama planeeringu projektijuht Agnes Lihtsa.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tuumajaama planeeringu projektijuht Agnes Lihtsa. Autor/allikas: Arp Müller/ERR
Eesti

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas reedel, et tuumajaama rajamiseks algselt välja pakutud kuue asukoha asemel jääb edaspidi kaalumise alla kolm võimalikku ala Viru-Nigula vallas: Madala, Malla ja Letipea. Asukoha eelvalikust langesid välja Lüganuse vallas paiknenud alad.

Projektijuht Agnes Lihtsa selgitas, et Lüganuse valla asukohad langesid ära julgeolekukaalutluste tõttu: "Eelkõige tugineb see otsus kaitseministeeriumilt saadud sisendil. Küsisime lähteseisukohtadega samal ajal ka julgeolekuanalüüsi tarbeks sisendit meie erinevatelt julgeoleku valdkonna asutustelt ja kaitseministeeriumi sisendi tõttu Lüganuse valla asukohad välistati."

"Iseenesest on julgeolekuanalüüs tavapärane protseduur. Seal on erinev metoodika, mis küsimustele iga asutus oma valdkonnast lähtuvalt peab vastama ja kaitseministeeriumi sisend oli selline, et kolme asukohta on võimalik edasi kaaluda, kolme ei ole," selgitas ta.

Lihtsa märkis, et nüüd alles sisuline töö algab.

"Lähteseisukohad on kinnitatud ja selle alusel hakatakse viima läbi analüüse ja allesjäänud asukohti omavahel võrdlema. Me plaanime uue aasta alguseks saada valmis esmased trassialternatiivid nendele asukohtadele, mida siis ka avalikusele tutvustada ja ka kohapeal rahvaga arutada. Seni toimus tegelikult metoodika täpsustamine ja täiendamine, nüüd alles lähebki sisuline töö lahti."

Küsimusele töös ilmnenud probleemide kohta vastas Lihtsa: "Planeerimisprotsessis on hästi tavaline, et tuleb ka ajalisi nihkeid. Meil tingis võib-olla paarikuulise nihke metoodika täpsustamine ja täiendamine. Nüüd on see kindlasti palju selgemaks ja detailsemaks kirjutatud, aga muus osas on olnud protsess igati plaanipärane."

Valitsus algatas 600 MW elektrilise võimsusega tuumaelektrijaama ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu (REP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) 2025. aasta mais.

Toimetaja: Mait Ots

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