X!

Hiina kasutab tunnelipuurimismasinaid relvana India vastu

Välismaa
Himaalaja mäetipud kõrguvad taeva poole
Himaalaja mäetipud kõrguvad taeva poole Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/JNA Press
Välismaa

Ajaleht The Times kirjutab, et nii Hiina kui ka India rajavad Himaalajas ulatuslikku taristuvõrgustikku. Hiinast on aga saanud üks maailma juhtivaid tunnelipuurimismasinate tootjaid ning Peking püüab seda eelist ära kasutada.

The Times märgib, et Himaalajas käib omamoodi sõda, relvadeks ei ole aga hävitajad ega suurtükid, vaid võimsad tunnelipuurimismasinad. 

Hiina on Himaalaja piirkonna taristu arendamisel Indiast pikalt ees ning on viimastel aastakümnetel rajanud Tiibetisse raudteeliine ja tunneleid.

Hiina üks tähtsamaid projekte on 2006. aastal valminud Qinghai–Tiibeti raudtee, mis ühendab Tiibeti pealinna ülejäänud Hiinaga. Peaaegu 2000 kilomeetri pikkune raudtee kulgeb suurel kõrgusel ning selle kõrgeim punkt asub rohkem kui 5000 meetri kõrgusel merepinnast. Projekti rajamisel tuli lahendada igikeltsa, hõreda õhu ja tundliku keskkonnaga seotud probleeme.

Hiina on seejärel raudteevõrku laiendanud. Jätkub raudtee ehitus, mis peaks tulevikus ühendama Tiibeti veelgi tihedamalt Hiina sisemaaga. Eriti keerulistes mägipiirkondades tähendab see sadade kilomeetrite pikkuste tunnelite ja arvukate sildade rajamist.

India püüab nüüd vahet vähendada, kavandades suuri maantee- ja raudteeprojekte, sealhulgas uut kõrgmäestikus kulgevat raudteed.

India seisab samas silmitsi uue takistusega. Hiina domineerib tunnelipuurimismasinate turul ja võib kasutada seda oma poliitilise relvana. 

Hiinast on saanud maailma suurim selliste masinate tootja ning India sõltub neist nii Himaalaja taristuprojektides kui ka linnade metroovõrkude laiendamisel. Seadmeid võib India hankida ka Saksamaalt, kuid osa sealsete kaubamärkide masinaid toodetakse samuti Hiinas ning ka varuosade puhul sõltutakse suuresti Hiina tarnetest. 

India proovib Hiina arengumudelit kopeerida, kuid tunnelipuurimismasinad on kõigi nende projektide puhul üliolulised. Pole veel selge, kuidas Hiina hakkab nende masinatega seotud ekspordipiiranguid rakendama.

India valitsus on lubanud, et kui Hiina lõpetab masinate tarnimise, hakkab riik neid ise tootma. 

"India ei ole riik, mis järele annaks," ütles India kaubandusminister Piyush Goyal.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

isiklikud lood

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:19

NHL: Lightning jätkas kodujääl võimsalt, mullused finalistid said võidulisa

17:58

Hiina kasutab tunnelipuurimismasinaid relvana India vastu

17:46

Ameeriklaste duellis jäi peale Shelton

17:04

Premium liiga kuu parima auhinnad kuuluvad Harjule ja Levadiale

16:53

Euroopa Komisjon: Tiktoki algoritm võib kahjustada kasutajate vaimset tervist

16:50

Tulekahju hävitas kuni viiendiku Soome seemnekartulist

16:48

Kohus: viiest piirkonnast neljas oli karude küttimise luba lubamatu

16:27

Randväli jäi viimasel alal esimesena finaali ukse taha

16:16

Galerii: "Suur muusikamäng" paneb proovile head sõbrad

16:14

Kohus mõistis Keenia näljasekti juhi mõrvade eest 200 aastaks vangi

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

06:47

Trump viitas leppe sõlmimisele Venemaaga nii Ukraina kui kogu Euroopa üle

05.11

Rootsi vangide sõnakuulmatus tõi Tartu vanglas kaasa karmima korra

13:25

Venemaal plahvatas suur gaasitoru ja rünnak tabas Afipski naftakäitist Uuendatud

05.11

Kilepiim muutus poodides defitsiidiks

11:09

Hanno Pevkur asutas ettevõtte enne poliitikast lahkumise teadet

05.11

FT: Trumpi ja Putini diislitehing on läbikukkumise äärel

11:13

USA sõdurite uus rotatsioon on Eestis

05.11

Taimekaitse spetsialist: mustpeanälkja munad võiks matta sügavasse auku

14:10

Kohus andis õiguse kell kaheksa koolipäeva alustavale Kõrveküla koolile

05.11

Vähemalt 21 Euroopa lennule tehti pommiähvardus Uuendatud

ilmateade

SPORT

18:19

NHL: Lightning jätkas kodujääl võimsalt, mullused finalistid said võidulisa

17:46

Ameeriklaste duellis jäi peale Shelton

17:04

Premium liiga kuu parima auhinnad kuuluvad Harjule ja Levadiale

16:27

Randväli jäi viimasel alal esimesena finaali ukse taha

loe: kultuur

15:03

Ugalas esietendub David Irelandi "Viies samm"

14:35

Uue muusika reede: Säm, Olivia Rodrigo, Zebra Island, Shygirl jpt

14:15

Galerii: ehtekunstnik Kristiina Laurits avas näituse "Püha pimik"

13:29

Galerii: Ilus ja Loodus avasid Tallinnas ühisnäituse "Bronšteini printsiip" Uuendatud

loe: eeter

16:16

Galerii: "Suur muusikamäng" paneb proovile head sõbrad

14:03

Kammerkoori Encore dirigent Karin Tuul: alguses tegutsesime õhinapõhiselt

13:31

Kahar meeste tervisesaate uuest hooajast: see on väga isiklik ja avameelne

12:55

Käsitööõpetaja: isetehtud hingelind on südamlik kingitus isadepäevaks

Raadiouudised

15:45

Omavalitsused ei taha võlanõustamiskohustust

15:25

Raadiouudised (06.11.2026 15:00:00)

12:40

EMO-arst: kergema tervisemure korral tasub alustada perearsti nõuandeliinist

12:30

Tartu Milli tööstuspiirkond muudetakse elupiirkonnaks.

12:20

Raadiouudised (06.11.2026 12:00:00)

10:05

Jaekaupmehel läheb vaatamata hinnatõusule hästi

09:55

Rootsi ei ole ikka uut valitsust saanud

09:20

Raadiouudised (06.11.2026 09:00:00)

08:33

Keskkriminaalpolitsei pidas kinni endise ministri Ain Seppiku ja tema pojad, keda kahtlustatakse altkäemaksu andmises Uuendatud

05.11

Kumu uues näituses lahatakse emadusega seotud hirme

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo