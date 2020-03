Riigi Infosüsteemi Amet hoiatab ametlikku infot matkivate e-kirjade eest ning kutsub üles ettevaatlikult jälgima, kellelt kirjad tulnud on.

"Oleme näinud kirju, mis pakuvad mugavaid kodutöövõimalusi, kuid kirjas sisalduvatele linkidele vajutamine võib nakatada teie arvuti pahavaraga," sõnas CERT-EE juht Tõnu Tammer.

Saabuvate kirjade puhul soovitatakse hoolega uurida saatja meiliaadressi. Kahtlust peaks äratama kiri, mis on näiliselt tulnud mõnelt ametlikult allikalt või ettevõttelt, aga kiri on saadetud aadressilt, mis on suvaline ning ei ole ühendatud ühegi ametliku allikaga. Säärased kirjad soovitab RIA viivitamatult ära kustutada.

Eelmisel nädalal levis terviseameti ametlikku infot kopeeriv libakiri, mis kandis vigast pealkirja "Tervis hoiuministeeriumi poolt heaks kiidetud teade COVID-19 viiruse levikus" ja milles oli link pahavarale.

RIA soovitab kahtlases kirjas oleva lingi või faili avamise järel arvuti koheselt sulgeda ning viia spetsialistide juurde puhastusse. Samuti on oluline vahetada ära brauserisse salvestatud paroolid ja teavitada panka, kui olete salvestanud brauserisse pangakaardi andmed.

Küberturvalisuse kohta saab lugeda Riigi Infosüsteemi Ameti blogist. Ühtlasi kutsutakse kahtlastest kirjadest teavitama meiliaadressi cert@cert.ee.