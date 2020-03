Stroomi rannast leiti viga saanud hülgepoeg

Enne loodusesse tagasiminekut peab ta veel kosuma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Loomapäästegrupp soovitab praegu mere äärde jalutama minnes panna koerad kinni, sest tõenäoliselt on ka Stroomi rannast leitud hülgepoega rünnanud koerad.

"See on loomapäästegrupi poolt palve, et vähemalt rannikualal, kui te käite - ma saan aru, et ilm kisub õue, kevad on tulemas, aga elage ise ja laske teistel ka elada, teie vabalt jooksev koer on väga suur oht hülgepoegadele," rääkis Loomapäästegrupi juht Heiki Valner.