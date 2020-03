Inspektsioon: töötasu saab ühepoolselt kärpida, kui tingimused on täidetud

Tööandja saab ajutiselt töötasu ühepoolselt kärpida, kui tingimused selleks on täidetud ning praegu paljudel Eesti ettevõtetel selline olukord ka on, ütles ETV hommikusaates "Terevisioon" tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep.

"Töötasu vähendamine on võimalik kuni miinimumpalgani väga erakordsete asjaolude ilmnemisel," rääkis Saarep saatejuht Katrin Viirpalu küsimustele vastates. "Täna on selleks koroonapuhang. Teine tingimus, mis peab olema täidetud: töötasu maksmine peab olema ettevõttele ebamõistlikult koormav."

Saarep tõdes, et praegu on Eestis väga palju ettevõtteid, kelle tegevus on eriolukorrast tulenevalt kinni.

"Sellises olukorras võib töötasu vähendada kuni kolmeks kuuks kuni 12-kuulise perioodi jooksul," selgitas Saarep. Seda saab tööandja ühepoolselt teha, teatades 14 päeva ette. Kui töötaja ei nõustu, siis järgneb koondamine seadusest tulenevatel tingimustel.

"Kui kolm kuud läbi on ja majandus pole taastunud, siis on see koondamise olukord," tõdes Saarep.

Ajutist koondamist töölepingu seadus ette ei näe.

"Kokkuleppel saab olla ajutiselt palgata puhkusel," ütles Saarep. "Kui koondatakse ja tööandja lubab, et võtab hiljem tagasi, siis see käib sõna otseses mõttes ausõna peale."

Paljud ettevõtted on viinud töötajad kaugtööle. "Kodus töötamine pole puhkus, tööülesandeid tuleb täita. Töövahendid peab tagama tööandja," selgitas Saaret.

"Probleemid on praegu tööturul inspektsiooni kogemuse põhjal igas sektoris," märkis Saaret. Inspektsiooni infotelefonid on üsna koormatud, kuid vastuseid töölepingut puudutavatele küsimustele saab ka aadressilt tööelu.ee

Eesti töölepingu seadus ei näe ette töötajate ajutise koondamise ega sundpuhkusele saatmise võimalust, kuid sätestab piiratud võimalused töötasu vähendamiseks.