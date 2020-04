Koroonakriis sunnib linnainimesi maaelu proovima

Tallinna külje all Vaida lähedal laotab metallitöömees Enn Toomeoks perega sõnnikut. Kolis töökoja Tallinnast vanasse kolhoosi lauta - rent oli pealinnas kallis, elektrivarustus on siin hea. Juba ammu tahtis käed maha panna - nüüd tegi asja ära. Pere on maa juurtega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Toomeoks nentis, et ta varem sõnnikut laotanud ei olegi, kui siis vanemate kõrval 30 aastat tagasi.

Sõnnik tuleb naabruses asuvast talust. Traktor ja käru on väikesed - mitu korda tuleb järgi sõita. Aga kartulimaa on samuti väike. Sügisel saab Jõgeva Kollase oma jõududega üles.

"Meil oli ammu perega räägitud, et me teeme natukene põllumaad. Et lapsed näeksid, kuidas see toiming käib. Ja iseenda naturaalne aiavili on - sa tead, et ta on puhas - teda pole väetatud ja iseendale hingega tehtud," ütles Enn Toomeoks.

Paide lähedal Mäo külas aga kavatseb üks vanaema, Anneli Suits, linnast pärit lapselastele maaelu tutvustamiseks kanu pidama hakata. Kanad on plaanis paigutada võrkaiaga piiratud alale, kus praegu on maasikapeenrad.

"Töötame kodukontoris. Olen Paide Kusnstikooli direktor ja kõik meie töötajad on praegu puhkusel. Olen ka kodus. Ehk on aeg maailmale ja asjadele mõelda natuke teise pilguga," lausus Suits.

Kanu võiks alguses olla alla kümne. Kuudi ehitus on pooleli, kanad saab proua oma venna käest. Ilmselt ka nõuandeid, mida kanasõnnikuga peale hakata. Koroonakriis on kanafarmeriks hakkamist otseselt mõjutanud, ütleb proua.