Ornitoloog: lindude rände tipp saabub oktoobri keskpaigas

Loodushuvilistel on aeg haarata binokli järele, sest käes on sügis ja koos sellega lindude ränne. Kui kõva tuulega on näiteks veelinnud uudishimulike pilkude eest varjul, siis vaikse ilmaga jätkub Haapsalu Tagalahe ääres palju põnevat, mida uudistada.

Peaaegu peegelsiledal Haapsalu Tagalahel oli teisipäeval toitumas arvukalt veelinde. Silma torkasid näiteks viupardid.

Ornitoloog Marko Valker ütles, et see liik reeglina Eestis ei pesitse ja need linnud on tõenäoliselt Venemaalt teele asunud ja teinud siin peatuse, et toituda. Viupartide talvitusalad on Lääne-Euroopas.

"Kindlasti on väga suur vahe, kui me lahele vaatame, et kui on selline tuulevaikne päev nagu täna, siis on neid linde väga palju näha. Tuulise ilmaga nad hoiavad siis kaldaäärsesse tsooni ja otsivad siis üles sellised kohad, mis jäävad tuulevarju," rääkis Valker.

Taevalaotuses jäid silma sookured, kes on samuti rännuteele asunud. Neid õnnestub vaadelda ka inimestel, kes elavad merest kaugemal.

Erinevaid liike, kes sügisrände ette võtavad on palju ja millal kõige enam linde näha võib, on Valkeri sõnul praegu keeruline ennustada.

"Lõviosa meil järgmistel nädalatel läbirändavatest lindudest saabub põhja poolt ja sealt põhjast ajab nad liikuma selline esimene korralik külm. Praegu, vaadates seda ilmaprognoosi, siis oktoobri keskpaik võiks olla see aeg, kui suur rände tipp võiks meil käes olla," ütles Valker.