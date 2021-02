Eestis enim levinud aialind on rasvatihane

Möödunud nädalavahetusel toimunud talvine aialindude vaatlus näitas, et Eesti aedade kõige tihedamad külalised on endiselt rasvatihased. Kokku tuvastasid umbes kaks tuhat linnuhuvilist 65 erinevat linnuliiki.

Eesti Ornitoloogiaühingu andmeil vaatlesid inimesed möödunud nädalavahetusel linde ligi kahes tuhandes erinevas aias üle kogu Eesti. Ühe tunni jooksul märgati kokku üle 50 000 linnu vähemalt 65 eri liigist. See on ornitoloogiaühingu korraldatud iga-aastase talvise aialinnuvaatluse üks parimaid tulemusi.

"Talvine aeg ongi väga hea aeg linnuvaatlemiseks, eriti algajatele, sest söögimajas nad on mõnusalt lähedal ja liike on ka vähem - ei aja silme eest päris kirjuks. See aasta on korralik talv üle pika aja, siis nad koonduvad kokku sinna, kus süüa rohkem on," rääkis Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu.

Meie koduaedade esiviisiku moodustasid rasvatihane, põldvarblane, rohevint, leevike ja koduvarblane.

Oma linnuvaatlustunni andmed saatis ka tartlane Andres Kalamees, kelle aias on kokku lausa viis erinevat pesakasti - tihastele väiksemad ja näiteks kuldnokale suuremad.

"Tegelikult saab aias linde vaadates ka mõelda, kuidas nende heaolule kaasa aidata. Aed ei pea olema lõplikult ära niidetud, aia servas võiks risuhunnikuid olla, mõned mahalõigatud õunapuujupid võiksid mädaneda kuskil, mis pakuvad kõik toitumisvõimalust. Ei peagi väga kaugele minema, et teha selline elurikas koht enda aeda," rääkis Kalamees.

Ornitoloogid tõdevad, et kui juba alustada aias lindudele rasvapallide, seemnete või pähklite jätmist, peaks seda tegema kuni talve lõpuni, sest linnud harjuvad kindlas kohas käima ja ei pruugi paksu lume ja külmaga omale uut söögikohta leida.