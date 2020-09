Ornitoloog kirjutas raamatu algajatele linnuvaatlejatele

Tarvo Valker on kirjutanud varem raamatuid näiteks lindude rändest ja röövlindudest. Nüüd võttis ta ette näpunäidete jagamise linnuhuvilistele, kes alles alustavad suleliste avastamist.

"Meil on väga palju häid selliseid linnumäärajaid ja muid kitsamalt linnurühmi tutvustavaid käsiraamatuid, aga mida ma ise nagu tundsin puudust, kui ma linnuvaatlusega alustasin, on just see, et kus need linnud ikkagi on ja see teadmine, et tegelikult väga palju linnuliike on isegi linnaelanikel oma koduaias või kodu lähedal olemas. Et just avada inimeste silmad, et palju rohkem linde on meie ümber kui me oskamegi arvata," selgitas ornitoloog.

Valkeri sõnul ilmus Eestis viimane sarnane teos, mille autoriks oli Eerik Kumari, enam kui 50 aasta eest. Linnuvaatluse tehnilised võimalused on vahepeal aga tormiliselt arenenud.

"Ma arvan, et kõige rohkem abi on sellest raamatust just selles, et kuhu üldse nagu vaadata, kui linde jälgida. Enamasti inimesed märkavad linde, kes on väga silmatorkavad. Kui tõesti kured lendavad üle pea suure kisaga või kõnniteel jalutab mõni lind meile vastu, siis me teda loomulikult näeme, aga et just suunata inimesi vaatama, et kas täna hommikul on maja katusel mõni lind või sirelipõõsa peal, kas seal keegi tegutseb."

Valker ütles, et kirjastas raamatu ise, sest see andis koostamisel rohkem vabadust.