"Aktuaalne kaamera" uuris piirangutega Soome reisimise keerukust

D-terminalis sotsiaalse distantsi hoidmisega probleeme ei ole, sest sadamahoone on praktiliselt inimtühi. Rõõmsalt tervitavad laevale saabujaid politsei ja piirivalveametnikud, kes küsivad reisi põhjust ja dokumendikontrolli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link ütles, et Augusti lõpust olinäha, et uued piirangud tulevad, aga kui nad lõpuks kätte jõuavad, siis tuleb see kurvastavalt ja pettumustvalmistavalt.

Et tühjade laevadega üle Soome lahe seilamine ära tasuks, tõstis Tallink hiljuti kaubavedude hindu. Laevale astudes pole põhjust raske mõista. Pingil tukastab kilekotiga härra, paar reisijat naudivad üksildast meresõitu restoranis. Samal ajal ei jäeta laeva läikivatel pindadel koroonaviirusele piirituselapiga erilist elulootust.

Eesti saatkonna asejuht Soomes Kadri Elias ütles, et töötamist Soomes on väga erineval moel võimalik tõestada ja selle lõpliku otsuse, kas töötamine on tõestatud või mitte teeb Soome piirivalve.

"Seni on läinud kõik hästi, saatkonnani pole jõudnud ühtegi probleemi. Me ei näe, et lähiajal tuleks muudatusi. Küll aga on Soome töötamas välja alalist mudelit ja selle alalise mudeli, mis põhineb testimisel, detalilid on alles selgumisel," ütles Elias.