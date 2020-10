Soome valitsus otsustas möödunud neljapäeval, et Soome võib Eestist alates 28. septembrist piiranguteta siseneda vaid riiki naasmiseks, tööl käimiseks, transiidiks või vältimatu põhjusega. Eestis saabuvad turistid praegu riiki ei pääse.

Eestist Soome saabujaid kontrollib sealne piirivalve. Helsingi sadamast on piirangute algusest ehk esmaspäevast kuni neljapäevani tagasi saadetud 31 Eestist saabujat, ütles reedel ERR-ile Soome piirivalve Soome lahe piirkonna asejuht Mikko Simola.

"Peamiselt oleme tagasi saatnud need, kes on saabunud Soome turistidena või siis need saabujad, kes pole suutnud tõestada, et nad on Soome saabunud tööle," lausus Simola.

Piiriületus on muutunud keerulisemaks ja aeganõudvamaks ka neile, kellel on piisavalt mõjuv põhjus Soome sisenemiseks. Simola sõnul peab igal reisijal olema kaasas Euroopa Liidus kehtiv isikuttõendav dokument, mida tuleb piirivalvele näidata. "Reisijad peavad olema valmis ka selleks, et nad peavad piriivalvele tõestama, et nad saabuvad riiki tööle," märkis ta, ning tuletas meelde, et piiril järjekorras seisjad peavad hoidma nõutud vahemaad.

Et piiriületust sujuvamaks muuta ning et mõjuva põhjuseta inimesed ei peaks tühisõite üle Soome lahe tegema, on Soome piirivalve saatnud oma ametnikud ka Tallinna sadamasse. "Nemad informeerivad Soome sõita tahtjaid praegu kehtivatest piirangutest," ütles Simola.

Möödunud neljapäeval kehtestatud piirangutest jäid puutumata näiteks Läti, Leedu ja Poola. Soome valitsus vaatab igal neljapäeval oma istungil piirangud üle ning teeb vajadusel otsuseid, millistest riikidest saabujatele piiranguid kehtestada ja milliste riikide puhul võib piirangud kaotada.

Käesoleva nädala neljapäeval näiteks otsustas Soome valitsus, et ka Leedust ja Poolast enam esmaspäevast ehk 5. oktoobrist piiranguteta Soome ei pääse. Läti jäi endiselt niinimetatud ohutute riikide nimekirja.

See aga tähendab, et näiteks Eesti turistil piisab Soome piiranguteta pääsemiseks sõita Riiga ning lennata sealt Helsingisse. Simola kinnitas, et täpselt nii praegu asjad käivad. "Lätist Soome saabujaid piirivalve ei kontrolli," ütles ta.

Järgmised võimalikud otsused reisipiirangute kohta teeb Soome valitsus juba järgmisel neljapäeval, lähtudes riigi terviseameti soovitustest.