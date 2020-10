Kinnisvara omanikel on nüüd võimalus e-rahvastikuregistri uut teenust kasutades teada saada, kes nende ruumidesse on elanikuks registreeritud ning loata sisse kirjutatutest ka vabaneda.

"E-rahvastikuregistrisse on uue teenusena lisandunud ruumide omanike võimalus vaadata, kes nende pinnal elavad," rääkis Vikerraadio hommikusaates Enel Pungas siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakonnast. "Seni tuli omavalitsusest see küsimus küsida."

Kui selgub, et omaniku ruumidesse on registreeritud inimesed, kes tegelikult ei ela seal, siis omanik võib nad sealt kustustada, selgitas Pungas. "Mitte ainult ei või, vaid tegelikult ka peab," lisas ta. "See mõjutab neid inimesi oma andmeid korda tegema."

Näiteks Tallinna registrist välja kukkumine võtab inimeselt tasuta sõidu õiguse ühistranspordis.

Pungas märkis, et rahvastikuregistri andmed peavad võimalikult täpsed olema. "Kutsun üles märkima oma elukohad õigesse kohta. Maksud laekuvad elukoha registreerimise järgi ja see võimaldab ka omavalitsusel teenuseid pakkuda," selgitas ta.

Kui inimesel on kaks elukohta, siis on tal võimalus valida ja on ka lisa-aadressi võimalus.

Registrijärgse elukohata inimesi on Eestis mõnikümmend tuhat.

Üürnikud soovivad sageli oma elukohta üürikorterisse registreerida, omanikud ei soovi seda reeglina.

"Seadus lubab ka otse omavalitsuses üürileandjast mööda minnes elukoha registreerida," tõdes Pungas. "Samas on omaniku nõusoleku nõue ikka olemas."