Kapo endine büroojuht Harrys Puusepp lõi PR-firma Harrystoteles

15 aastat kaitsepolitseiametis (kapo) töötanud ja julgeolekuasutuse üheks avalikuks näoks olnud Harrys Puusepp lahkus juuni lõpus ametist. Juuli lõpus lõi ta aga osaühingu Harrystoteles, mille peamine tegevusala on suhtekorraldus ja teabevahetus.

Esmalt märkis Puusepp, et ettevõtte nime ei valinud ta huupi. "See nimetus on minuga siseringinaljana kaasas käinud juba peaaegu veerand sajandit," selgitas ta. Ettevõttest endast rääkis Puusepp, et tegemist on ühe inimese ettevõtega, mis annab nõu neile, kes seda soovivad, eeskätt strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas.

Puusepp ütles, et kõne alla võivad tulla ka muud seotud teenused. "Praegusel hetkel on see kindlasti veel üsna algusjärgus ja loodud eeskätt selleks, et niikaua, kui ma täiskohaga tööd ei tee, saaks vajadusel selliseid väikseid tööampse mõistlikumalt ette võtta," nentis ta.

Puusepp sõnas, et tal on olnud juba võimalus mõnele kliendile arve esitada ja ka eesootavaks ajaks on üht-teist kokku lepitud. "Eeskätt on need siiski sellised väiksemad ettevõtmised," sedastas ta. Puusepp lausus, et midagi pikaajalist ei ole ta praegu ise otsinud.

Küsimusele, kas Puusepp pakub teenust erasektorile või avalikule, vastas ta, et pole ennast kuidagi piiranud. "Ilmselgelt on minu varasemast töökäigust ja väärtustest tulenevalt mõned väga põhimõttelised asjad, mille puhul ma kindlasti ei ole valmis kliente aitama, näiteks kui nende huvid peaksid minema Eesti julgeoleku või riigikaitse huvidega vastuollu," ütles ta.

Puusepp nentis, et riik on temalt juba abi palunud ja tema on saanud seda pakkuda. Ta kinnitas, et lobitööd ta praegu ei tee.

Pikast plaanist rääkides lausus Puusepp, et alles mõtleb, mis on valdkond, kus tunneb, et oleks hea oma seniseid teadmisi ja oskusi rakendada või midagi uut juurde õppida. "Üsna pea saan öelda ka seda, et mõneks ajaks on töölaud täis, aga sellest räägime juba lähiajal," lisas ta.