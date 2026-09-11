X!

Kohus kuulutas välja Tõnis Paltsi pankroti

Majandus
Harju maakohus.
Harju maakohus. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Harju maakohus kuulutas reedel välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti.

Kohus otsustas rahuldada AS-i Varalaen maksejõuetusavalduse ning kuulutada välja Tõnis Paltsi pankrot. Pankrotihalduriks nimetas kohus Andrias Palmitsa ning määras esimese võlausaldajate üldkoosoleku ajaks 5. oktoobri.

Võlausaldajatel tuleb hiljemalt kahe kuu jooksul oma nõuetest pankrotihaldurile teada anda ning ehkki nõudeid saab esitada ka pärast tähtaega, rahuldatakse hilisemad nõuded viimasena.

Sel nädalal kirjutas Eesti Ekspress, et Paltsi võlg Koit Uusile kuuluva Varalaen AS-i ees on koos viivistega umbes 135 000 eurot ning laenu maksmise tähtaeg kukkus mullu novembris.

Varalaen teatas väljaandele, et tegemist on ettevõtte jaoks kahjumliku tehinguga ning selle lahkamine väljaspool kohtumenetlust ei ole firma praktika ega eesmärk.

Palts kirjutas sotsiaalmeedias, et pärast Tallinna linnapea ametist lahkumist valis ta investeerimiseks Ukraina turu, mida toona peeti väga perspektiivikaks. Esimene tagasilöök tuli tema sõnul 2009. aasta ülemaailmse finantskriisiga ja tõsisem muutus 2014. aastal, mil Venemaa annekteeris Krimmi poolsaare, kus asusid ka Paltsi arendused.

Lõpliku löögi said Paltsi Ukraina ärid 2022. aastal Venemaa täiemahulise sõja algusega ning Palts märkis, et teise võimalusena oma kohustuste täitmiseks läks ta tagasi endale tuttavasse telekommunikatsiooni valdkonda, kuid ka Levikomi ei õnnestunud päästa.

Paltsi sõnul on ta mõnede võlausaldajatega kokkuleppele jõudnud, kuid Varalaen selle lahendusega ei ühinenud.

Pankrotimäärust saab 15 päeva jooksul edasi kaevata.

Toimetaja: Karin Koppel

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:32

Norra printsess Astrid suri 94-aastaselt

17:25

Vseviov: tuleb astuda samme, mis mõjutaksid Venemaad pöördumatult

17:21

Vaino: juba esimesel Kirjandustänava festivalil oli vaatamata kehvale ilmale palju inimesi

17:09

Galerii: Mats Traadi kodumaja seinale paigaldati mälestustahvel

17:08

Leedu korvpallijuht astus ametist tagasi

17:08

Kasemets ei avalda, kas pani kantsler Kuuse valiku ette

16:43

Kohus kuulutas välja Tõnis Paltsi pankroti

16:42

Kohus jättis Pakrineeme Sadama rahanõude Eleringi vastu rahuldamata

16:42

Eesti rannakoondis jäi Türgile alla ja langes B-divisjoni

16:10

Lajal loovutas veerandfinaalis vaid kolm geimi

Kontserdielamused

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

10.09

Lass: eksisime kogu meeskonnaga ja mul on sellest tohutult kahju

11:32

Herem: aasta pärast võib Venemaa kasutada meie vastu X mahus sõjalist jõudu Uuendatud

10.09

Erkki Tori: Venemaa on otsustanud tempot tõsta ja Eesti peab olema valmis

10.09

Päevakajaliste saadete peatoimetaja: Vaga soovis peale juhtunut saatesse tagasi minna

12:51

Ukraina tabas Venemaal Saratovis asuvaid sihtmärke Uuendatud

12:09

Pevkuri soovitus Heremile: luure eelhoiatus ei tohi olla poliitiline tellimus

10.09

Ekspert: Tallinna all on 50 kilomeetrit torustikku, kus saab suisa kõndida

10.09

Kristo Enn Vaga selgitus terviserikke kohta: mul on südame rütmihäire

06:17

Venemaale kuuluv Iirimaa rafineerimistehas pidas valitsusega kõnelusi

07:11

Vance valmistub presidendivalimisteks ja ründas demokraate

ilmateade

SPORT

17:08

Leedu korvpallijuht astus ametist tagasi

16:42

Eesti rannakoondis jäi Türgile alla ja langes B-divisjoni

16:10

Lajal loovutas veerandfinaalis vaid kolm geimi

15:39

Eesti 3x3 korvpallurid alustasid EM-i kaotusega

loe: kultuur

17:21

Vaino: juba esimesel Kirjandustänava festivalil oli vaatamata kehvale ilmale palju inimesi

17:09

Galerii: Mats Traadi kodumaja seinale paigaldati mälestustahvel

15:45

Uue muusika reede: John Legend, Margiiela, Noep, Misha Panfilov jpt

15:27

Pärimusmuusik Kelly Kaur andis välja oma esimese sooloalbumi

loe: eeter

15:56

Sleepwalkers: uue loo eest võlgneme tänu peigmehe lõhkisele püksitagumikule

14:29

"Elu loomaaias" autor: avaosas näitame jääkaru Rasputini kosjareisi Taani

13:51

Karolin Kuusik: kooliriietus võiks väljendada natuke ka lapse isikupära

13:05

Uitmõtte ajel lavakooli läinud Monak: pean seal millelegi vastuse leidma

Raadiouudised

16:00

Osa väiksemaid parlamendivälised erakondi on valimistel osalemise kinnitanud

15:55

Heremi hinnangul peab Eesti olema valmis Venemaa rünnakuks juba aasta pärast

15:20

Raadiouudised (11.09.2026 15:00:00)

12:35

Jahepuhkus võib kujuneda Eesti turismi uueks võimaluseks

12:30

Nepali üleujutustes kaduma jäänud kahte eestlast pole endiselt leitud

12:30

Aasta esimeses pooles tõusis liikluskindlustuse juhtumite arv 14 protsenti

12:30

USA vabariiklased andsid kongressil hoogu vahevalimiste kampaaniale

12:25

Raadiouudised (11.09.2026 12:00:00)

10:50

AfD kogub Saksamaal järgmistel kohalikel valimiste eel populaarsust

09:25

Raadiouudised (11.09.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo