Kohus kuulutas välja Tõnis Paltsi pankroti

Kohus otsustas rahuldada AS-i Varalaen maksejõuetusavalduse ning kuulutada välja Tõnis Paltsi pankrot. Pankrotihalduriks nimetas kohus Andrias Palmitsa ning määras esimese võlausaldajate üldkoosoleku ajaks 5. oktoobri.

Võlausaldajatel tuleb hiljemalt kahe kuu jooksul oma nõuetest pankrotihaldurile teada anda ning ehkki nõudeid saab esitada ka pärast tähtaega, rahuldatakse hilisemad nõuded viimasena.

Sel nädalal kirjutas Eesti Ekspress, et Paltsi võlg Koit Uusile kuuluva Varalaen AS-i ees on koos viivistega umbes 135 000 eurot ning laenu maksmise tähtaeg kukkus mullu novembris.

Varalaen teatas väljaandele, et tegemist on ettevõtte jaoks kahjumliku tehinguga ning selle lahkamine väljaspool kohtumenetlust ei ole firma praktika ega eesmärk.

Palts kirjutas sotsiaalmeedias, et pärast Tallinna linnapea ametist lahkumist valis ta investeerimiseks Ukraina turu, mida toona peeti väga perspektiivikaks. Esimene tagasilöök tuli tema sõnul 2009. aasta ülemaailmse finantskriisiga ja tõsisem muutus 2014. aastal, mil Venemaa annekteeris Krimmi poolsaare, kus asusid ka Paltsi arendused.

Lõpliku löögi said Paltsi Ukraina ärid 2022. aastal Venemaa täiemahulise sõja algusega ning Palts märkis, et teise võimalusena oma kohustuste täitmiseks läks ta tagasi endale tuttavasse telekommunikatsiooni valdkonda, kuid ka Levikomi ei õnnestunud päästa.

Paltsi sõnul on ta mõnede võlausaldajatega kokkuleppele jõudnud, kuid Varalaen selle lahendusega ei ühinenud.

Pankrotimäärust saab 15 päeva jooksul edasi kaevata.