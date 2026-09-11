Pevkuri soovitus Heremile: luure eelhoiatus ei tohi olla poliitiline tellimus

Kaitseministrikandidaat Martin Herem on meedias öelnud, et soovib ministriks saades uuendada valitsuses ohuhinnangu sõnastust, sest tema hinnangul võib Ukraina sõda poole aasta jooksul lõppeda ning seejärel võib Venemaal minna vaid kuus kuud, et kasutada Eesti vastu sõjalist jõudu.

Pevkur märkis, et kui ohuhinnangut muudetakse, peab info, millele toetutakse, olema objektiivne ja poliitiliselt sõltumatu.

"See on üks koht, kus ma panen tulevasele kaitseministrile väga-väga südamele seda, et luure eelhoiatust ja seal sisenduvat ei saa tellida poliitiliselt. Sa ei saa poliitiliselt öelda luurajatele ette, et kirjutage mulle selline luurehoiatus või eelhinnang. Seda teevad profid oma parima äranägemise järgi ja parima info järgi, kogudes ise luureinfot, vesteldes partneritega ja selle pealt pannakse kokku sõltumatu, objektiivne luurehinnang. Kui keegi läheb sinna poliitiliselt sisse torkima, siis see on väga-väga vale tee ja seetõttu tegelikult ma väga loodan, et ei tule mingit poliitilist survestamist luurajatele selleks, et kirjeldada, milline on seis meie piiride taga," lausus Pevkur.

Kaitseministrikandidaat Martin Herem ütles intervjuus ERR-ile, et aasta pärast võib Venemaa kasutada Eesti vastu teadmata mahus sõjalist jõudu, aga enne, kui see juhtub, peab Eesti mõtlema, kas meie ettevalmistused on piisavad, et see jõud elimineerida.

"Esimene samm on mõelda, kui kiiresti võib Ukrainas sõda lõppeda. Mina ütlen, et see võib juhtuda poole aasta jooksul. Homme tõenäoliselt mitte, aga me peaksime panema mingi märgi maha ja ma arvan, et see võib juhtuda poole aasta jooksul, võib juhtuda kolme aasta jooksul. Aga mis on see kõige lühem aeg? Ja mina ütleksin kuus kuud," lausus Herem.

Pevkur märkis ka, et kuivõrd etteheited, mida riigikontroll on teinud segadustele kaitseväes, pärinevad ajast, mil Herem oli kaitseväe juhata, siis hakkab ta etteheidetega sisuliselt tegelema.

"Kaitseväe varude ja varade arvestus vajab kindlasti olulist parandamist. Kui vaadata seda, kes tollal nende asjade eest vastutasid, siis tegelikult ka kindral (Veiko-Vello) Palm oli sellega seotud, mis puudutab materjalimajandust ja kõike. Nii et ma väga loodan seda, et Martin Herem mõistab, et need probleemid kaitseväes varade-varude arvestusega pärinevad tema ajast ja ta võtab väga tõsiselt seda, et riigikontrolli kontrollaruanne ei ole lihtsalt mingi raamatupidamislik probleem, vaid sellega on vaja sisuliselt tegelda," lausus Pevkur.

Kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse lahkumise kohta ütles Pevkur, et kuivõrd järgmised kuus kuni kaheksa kuud on ülikriitilised, kuivõrd on oodata Venemaa "pehmet" sekkumist mitmes Euroopa riigis toimuvatesse valimistesse, siis ei saanud lubada olukorda, kus tulevane kaitseminister ja praegune kantsler omavahel läbi ei saa.

"Selle kuue kuuga ei ole võimalik rääkida sellest, et mingisugune üle toa või üle koridori põrnitsemine käib kaitseministeeriumi kantsleri ja ministri vahel. Eesti julgeoleku huvides on tagada see, et kaitseministeeriumi juhtkond toimib ja see saab toimida ainult nii, kui kantsler ja minister käivad ühte jalga," lausus ta.