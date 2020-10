Hiiumaa haigla sai uue kopteriplatsi

Mullu tehti Hiiumaa haiglast meditsiinilende 44 korral. Võrreldes vana maandumiskohaga on uus kopteriplats suurema pindala ja kandevõimega ning parema valgustusega, mis muudab haigla juurde lendamise senisest lihtsamaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uue platsi ajendiks sai naabrusse rajatav spordikeskus, kuid oma rolli mängisid ka senise maandumisplatsi puudused.

"Hiiumaa vajas väga ammu juba uut spordikeskust ja selle asukoha leidmine oli aastatepikkune protsess. Kui see lõpuks leiti, siis selle projekteerimise käigus ikkagi selgus, et see jääb natukene ikkagi kopterilende segama ja kopteriplatsi võiks nihutada. Kopteriplatsi projekteerimise käigus nüüd selgus, et see plats on nii või teisiti vananenud ja kopterile üsna keeruline maandumiseks ja me siis lihtsalt siis n-ö kiirendasime haiglale uue kopteriplatsi saamist ja valmimist," selgitas Hiiumaa vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Monika Pihlak.

Kopteriplats maksis 208 000 eurot ja selle ehitas AS Tariston.