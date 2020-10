Raimond Kaljulaid: selle linnavalitsusega ei saa Tallinn iialgi roheliseks

Kordan üle, mida tuleb teha, et Tallinn oleks ka tegelikult roheline pealinn. Mitte tiitli pärast, vaid inimeste pärast, kes selles linnas elavad.

Ja rõhutan: need pole nõudmised praegusele Tallinna linnavalitsusele. Praegune linnavalitsus ei tee neid asju mitte kunagi. Iialgi ei tee. Meie teeme. Linna opositsioon peab tegema. Uus linnavalitsus hakkab tegema.

Autod jäävad, aga nende kasutus peab kindlasti vähenema. Autostumise kasv tuleb peatada ja siis tagasi pöörata vähenemise suunas. Selleks:

Lõpetame ära üha uute läbimurrete ja mitmetasandiliste ristmike ehitamise, millele kulub kümneid miljoneid eurosid ja kasu pole neist absoluutselt mitte midagi. Teeme selle asemel korda meie tänavad, eriti väiksemad tänavad, mida inimesed kasutavad iga päev. Teeme need korda selliselt, et nendel tänavatel on väga mugav, ohutu ja tore liigelda jala (kõnniteed) kõigil - lastel, täiskasvanutel aga ka eakatel ja liikumispuudega inimestel. Rajame korraliku ja ohutu rattateede võrgustiku, kus rattad ja kergliikurid on autodest ja jalakäijatest eraldi. Asfaldile tõmmatud jooned ei aita tagada kellegi ohutust. Elektritõukerattad ja muud taolised lahendused on tulnud, et jääda. Nüüd ehitame linna, kuhu kõik lahedalt ära mahuvad. Ärme sunni arendajaid ehitama juurde parkimiskohti. Rohkem parkimiskohti, laiemad teed = rohkem autosid. Selle asemel toetame kõigiti hoopis rattaparklate rajamist elumajade ja koolide juurde. Tallinna ühistranspordi juhtimine tuleb korda teha. Kuni selle juht saab enamikest riigiametitest kuus korda kõrgemat kuupalka linnapea valimiskampaania korraldamise eest ja taevas teab, mille eest veel, ei ole asjad korras. Korralik juhtimine, professionaalne asjaajamine on ainus võimalus. Tallinn peab väga selgelt ütlema riigile ka seda, et ühel või teisel viisil tuleb tulevikus maksustada autosid. Kas siis läbi automaksu, teekasutustasu, Tallinnasse sissesõidutasu kehtestamise või muul moel.

Ja viimane asi: linna peavad juhtima inimesed, kes ise ka kasutavad erinevaid liikumisviise. See peab olema organisatsiooni kultuuri osa. Linnajuhid peavad sõitma tööle bussiga, tulema jala, tulema rattaga. Peavad ise nägema ja kogema, mis on valesti. Alles siis midagi muutub.

Tegelikult on muutused juba möödapääsmatud. Järgmine sügis ja kohalikud valimised toovad need kindlasti kohale. Keskerakonna ainuvõimu aeg Tallinnas saab kindlasti läbi. Kuid see ei tähenda, et opositsioon võib magada. Vastupidi. Opositsioon peab töötama kaks korda rohkem, kaks korda targemini ja kaks korda paremini.