Sotside linnapeakandidaat tahab Tallinna alastiranda

Kaljulaid postitas sotsiaalmeediasse pildi endast ja seksuaalkoolitaja Epp Kärsinist ja küsis, et kas inimesed ikka teavad, et Tallinn on ainus pealinn Põhjamaades, kus ei ole ametlikku alastiranda?

"Tegelikult Tallinnas muidugi käiakse alasti ujumas ja päevitamas. Näiteks Paljassaare poolsaarel Pikakari rannast pisut edasi asub metsik rannariba, mis on aastaid olnud mitte-ametlik alastirand. Meie ettepanek on anda sellele rannale ametlik alastiranna staatus ja lubada seal alasti ujumine ja päevitamine.

"Eesti inimesed päevitavad ja ujuvad niigi alasti, miks siis ei võiks seda teha ka Tallinnas? Inimesed ei pea häbenema oma keha. Igaüks võib end oma kehas tunda kindlalt ja hästi," kirjutas sotside linnapeakandidaat.

Oma pikemas alastiranna-teemalises blogipostituses lisab ta, et arvatakse sageli ekslikult, et Eestis on avalikus kohas, sh rannas alasti viibimine igal juhul keelatud.

"Tegelikult ütleb Eesti korrakaitseseaduse §55, et avalikus kohas on alasti viibimine keelatud "kui see oluliselt häirib teisel isikul koha sihipärast kasutamist". /.../ Ülalviidatud korrakaitseseaduse kohaselt on kohaliku omavalitsusel õigus määrata oma territooriumil kindlaks kohad, kus alasti viibimist ei loeta, sõltumata asjaoludest, teisi isikuid häirivaks," leidis Kaljulaid.