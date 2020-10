Lukašenko sulges Valgevene piirid Leedu, Läti, Poola ja Ukrainaga

Minsk teatas koroonaviirusele viidates piirangute kehtestamisest oma kõigil välispiiridel peale Venemaa.

Poola teatel lubas Valgevene riiki sisse ainult veoautosid ja Valgevene kodanikke. Sõiduautode sisenemiskeelust teatas neljapäeva õhtul ka Leedu.

Lukašenko, kelle lahkumist opositsioon nõuab 9. augusti presidendivalimiste võltsimise järel siiani jätkuvate protestide ja streikide toetusel, teatas juba 17. septembril, et riik peaks sulgema piiri Poola ja Leeduga. Samas ei olnud ta seni oma plaani ellu viinud.

Mõlemad naaberriigid on Valgevene opositsiooni ühed suurimad toetajad. Lukašenko on sattunud Euroopa Liiduga, mille liikmed Leedu, Poola ja Läti on, teravasse vastasseisu, kuna EL toetab opositsiooni nõudmist uute ja ausate presidendivalimiste korraldamiseks.

Lisaks teatas Valgevene neljapäeval Ivan Kubrakovi määramisest riigi uueks siseministriks. Kubrakov oli Minski miilitsaülem ning juhtinud Lukašenko võimult lahkumist nõudva opositsiooni meeleavalduste jõhkrat mahasurumist pealinnas.

Senine siseminister Juri Karajev nimetati koos veel kahe julgeolekuametnikuga uuele kohale presidendi abideks ja regioonide julgeolekuinspektoriteks. Teised kaks on Valeri Vakultšik, kes juhtis kaheksa aastat riigi julgeolekuametit KGB-d ning asesiseminister Aleksandr Barsukov.

Vakultšik hakkab vastutama Poola piiri ääres asuva Bresti oblasti eest, Karajev Poola ja Leeduga külgneva Grodno oblasti ning Barsukov Minski eest.

Lukašenko positsioon riigis on vaatamata meeleavalduste jätkumisele, kuna esmaspäeval opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja üleskutsel algama pidanud üldstreigid ei ole suurt jõudu kogunud ega riigi majandust peatanud.

Valimiste järel Leetu põgenenud opositsiooni presidendikandidaadi Tsihhanovskaja hinnangul näitavad Lukašenko viimased sammud siiski tema nõrkust. "Režiim hävitab ennast ise. Nii piiride sulgemine kui ka uued ametissenimetamised on märk võimu nõrgenemisest. Ta teeb ebajärjekindlaid otsuseid, kuna on paanikas," ütles ta oma avalduses.

Valgevene julgeolekujõud on alates protestide algusest kinni pidanud 16 000 inimest, kellest enamus on siiski hiljem vabastatud.

"Lukašenko on närvis ja raskustes, kuna ei suuda proteste lõpetada. Ta mõtleb, et kui vahetab julgeolekujuhte, siis see omab mõju. Lukašenko loodab endisel proteste lämmatada," rääkis analüütik Aleksandr Klaskovski Reutersile.

Lisaks käskis Valgevene diktaator neljapäeval tugevdada vabatahtlikke kaitseüksusi, mis teoorias eksisteerivad ka praegu, kuid ei ole seni riiki haaranud kriisi mingit rolli mänginud.