Allikas: Leetu tuuakse 25 Valgevene vabastatavat poliitvangi

Vabastatavate seas on Valgevene sõltumatu meedia esindajaid ja teisi kodanikuühiskonna aktiviste.

Kokkulepe vangide vabastamiseks saavutati USA presidendi Donald Trumpi Valgevene erisaadiku John Coale'i praeguse Minski-visiidi ajal.

"Hea tahte märgina vabastab Valgevene 25 inimest," ütles Coale Minski presidendipalees Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenko kantselei avaldatud videos.

"Ja vastutasuks tühistavad Ühendriigid sanktsioonid kahele ettevõttele," lisas Coale.

Coale ütles, et edasiste kõneluste järel on oodata veel inimeste vabastamist ja täiendavat sanktsioonide leevendamist.

Valgevene nimetas ettevõtetena värvitootjat Lakokraska ja metsanduskontserni Bellesbumprom.

Lääneriigid on survestanud Valgevenet sanktsioonidega 2020. aasta presidendivalimisi saatnud repressioonide eest ja kehtestasid täiendavaid karistusmeetmed 2022. aastal, kui Minsk lubas Moskval oma territooriumi kaudu Ukrainasse tungida.

Washington on taasavanud dialoogi Minskiga ja leevendanud mõningaid sanktsioone ning Coale'i visiidid on viinud mitme vangide vabastamiseni alates Donald Trumpi naasmisest Valgesse Majja.

Sõltumatu inimõigusorganisatsiooni Viasna andmeil on riigis praegu 912 poliitvangi.

Nende hulgas on nii proteste toetanud tavainimesi kui ka ajakirjanikke, ametiühingutegelasi ja poliitilise opositsiooniga seotud tegelasi.

Inimõiguslased ja aktivistid hoiatavad, et kuigi režiim vabastab mõningaid inimesi, siis samal ajal ta ka arreteerib ja vangistab teisi.

Enne Valgevenesse minekut külastas Coale sel nädalal Leedut, kus kohtus välisminister Kęstutis Budrysega.

USA erisaadik külastas Minskit eelmisel kevadel ja kutsus varsti pärast seda Leedut üles taastama Valgevene väetiste transiiti ning pidama Minskiga kõrgetasemelise kohtumise.

Viimane suurem Valgevene režiimi poliitvangide vabastamine toimus märtsis.