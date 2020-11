Teatrijuhid peavad viiruseleviku tõkestamise meetmeid teatrites piisavaks

Peamised ohutusmeetmed teatrites on soovitus kanda maski, desinfitseerimisvahendid ustel, lisasissepääsud ja publiku hajutamine. Tallinna Draamateatri kommunikatsioonijuhi Tanel Tomsoni sõnul pääseb nüüd neil garderoobi kahelt poolt ja ka publikut lastakse osa kaupa välja.

"Kui Draamateatris on suures ja väikses saalis samaaegselt lõppemas etendused, siis me oleme palunud väikese saali publikut jääda mõneks hetkeks oma kohtadele, et suur saal, kes on garderoobile lähemal ja allpool, saaks väljuda ja siis lasknud teise saali publiku ka väljapääsude juurde," rääkis Tomson.

Ka Tartu Vanemuise teater hajutab publikut.

"Me palume, et inimesed etenduse lõppedes jääksid istekohtadele, publikuteenindajad koordineerivad saalist väljumist, me palume, et inimesed püüaksid võimalikult hajutatult olla vaheajal. Me oleme selleks kohvikulette juurde teinud, me avame kohvikuletid täiesmahus ka siis, kui meil võibolla täissaali publikut ei ole," ütles Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar.

Teatrijuhid leiavad, et praegused meetmed on piisavad, et viirus ei leviks etendustel.

"Me ei leia, et praegu peaks minema tagasi, kas siis 50 protsendi täituvuse kohta või selle 2+2 reegli juurde. Vähendamist me ei pea mõistlikuks, sest meie vaatest ei ole vahet, kas saalis on 700, 500 või 400 inimest, nad istuvad ikka saalis, samas ruumkonnas," rääkis Rakvere teatri juht Velvo Väli.

"Ma arvan, et need tänased tingimused mida me teatrites - iga teater enda majasiseselt, enda võimalustest tingituna, kus ja kuidas me saaksime veel teha - et siin ei anna palju juurde keerata. Ainus asi, mida valitsus saab veel teha on see, et nad teevad maski kandmise täielikul kohustuslikuks, aga kui nad seda teevad, siis me tervitame seda," tõdes Väli.

Pärnu Endla teatri juht Roland Leesment sõnas, et Tallinna teatrites kantakse rohkem maske. Põhjus selles, et koroonaviiruse levik on seal suurem. Majanduslikult on teatritel keeruline maske tasuta jagada.

"Meie piletihinnad ei ole ju kerkinud siin mitte mingil moel, osa sellest läheks veelgi maha, eks siis seda saab mõelda, kuidas seda teha. Aga see on igal juhul tähtsam ja olulisem, et ikkagi etendused saaksid jätkuda. See on nii publikule kui ka teatrile eluliselt oluline," rääkis Leesment.

See oleks ka Vanemuise teatris raske, märkis Alliksaar: "Vanemuise suuruses teatris oleks see väga keeruline, kuna meile tähendaks see tuhandet maski ühe õhtu kohta."

Teatrist ei ole praegu ühtegi nakkuskollet algust saanud, mistõttu leiavad teatrite esindajad, et ohutusnõudeid järgides on etendustel käimine turvaline.