Toetuste kadumine võib lõpetada päikesepaneelide buumi

Igal aastal on Eleringi makstavate taastuvenergia toetuste summa kahekordistunud. Alates järgmisest aastast lõppeb aga taotluste esitamise võimalus, mis võib tähendada, et päikesepaneelide buum võib lõppeda.

Kui viis aastat tagasi oli päikesepaneele paar-kolmsada, siis ainuüksi sellel aastal ehitatakse eeldatavalt juurde ligikaudu 250–300 megavatti päikeseelektrijaamu, mis toodavad 80 000 kuni 100 000 kodumajapidamisele vajaliku elektrienergia koguse.

Aasta alguses tootis päikesest elektrienergiat 2200 väikest või suuremat päikesejaama ja praegu annab võrku elektrienergiat juba 4200 jaama ehk arv on praktiliselt kahekordistunud, ütles Eleringi taastuvenergiatalituse juhataja River Tomera.

Ka päikesepaneelide lahendusi loov ettevõte Energiapartner on kaheksa aasta jooksul tootmist suurendanud. Praeguseks on ettevõte paigaldanud päikesepaneele kokku ligi 18 megavatti, mis toodab elektrit umbes 5000–6000 majapidamisele.

"Kui me alustasime 2012, siis me ehitasime mõnikümmend kilovatti ehk mõne üksiku maja. Kolm aastat hiljem tegime juba kuskil 400 kilovatti aastas. Sellest on tänane kasv ikka mitmekümnekordne," rääkis Energiapartner OÜ tegevjuht Mikk Saar.

Kuna taastuvenergia toetuse taotlemise võimalus lõppeb käesoleval aastal, võib järgmisel aastal makstavate toetuste summa kolmekordistuda. Viimase 12 kuu jooksul on Elering päikesejaamade toetuseks maksnud 5,5 miljonit eurot.

Eleringi taastuvenergiatalituse juhataja River Tomera märkis, et toetust saadakse siis, kui jaam on 31. detsembriks tootmisvõimelised ehk valmis. "Neil ei pea veel olema kõik liitumisega seotud toimingud lõpetatud, aga nad peavad olema tootmisvõimelised," lausus ta.

Päikesepaneelide paigaldamisele on andnud hoo tehnoloogia odavnemine, taastuvenergia toetused ning ka üldine energia kallinemine.

"Järgmisel aastal, kui taastuvenergia toetust sellisel kujul ei ole, hakkab mõjutama pigem liginullenergiahoonete nõue, et uutele hoonetele tuleb neid päikesepaneele, no mingil määral ka kindlasti keskkonnateadlikuse kasv," lausus Mikk Saar.