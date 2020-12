Taliujujatele on Vokas aina paremaks muutumas tiigivette minemise tingimused. Seda tänu sellele, et võideti Toila valla kaasava eelarve rahvahääletus.

"Kaks ujumissilda on paigas. Nende juurde käivad redelid on veel paika panemata. Vana sild peaks nende vahelt ära kaduma. Lisaks peaks tulema valgustus. Kogu see protsess on töös ja tegemises. Ta on veninud, me lootsime, et läheb hästi kiiresti, aga nii need asjad tavaliselt ei käi," ütles taliujuja Marko Sandre.

Sandre sõnul on jahedas vees karastamine muutumas aina rohkem üksikute huviliste eneseületusest masside harrastuseks. "See on praegu trendiasi ja õnneks kasvav trend. 1960.-70. aastatel oli samasugune suurem trend, mis mõne aja pärast ära kadus, kuid ma loodan, et seekord jääb ta kauemaks ajaks pidama," ütles ujuja.

Jääd polnud Voka tiigil eelmisel talvel ja vesi on siiani avatud selgi aastal. "Eks ta mitme otsaga asi ole. Sest ühest küljest on korralik talv ilusam ja mõnusam. Aga ujumise seisukohalt on parem, kui jääd ei ole, sest siis on vähem raiumist," muigas Sandre.

Eeloleval nädalalõpul plaanivad Voka taliujujad olla esindatud ka Tallinnas toimuval Eesti taliujumise festivalil, mille raames selguvad ka riigi taliujumise meistrid.