Suri Venemaa legendaarne teleravitseja Anatoli Kašpirovski

Tuntud psühhoterapeut ja teleriekraani vahendusel miljoneid inimesi ravitsenud Kašpirovski suri 87-aastaselt laupäeva hommikul Moskvas, teatas telesaatejuht Andrei Malahhov. Tema surma põhjust ei ole seni avalikustatud.

Kašpirovski sai Nõukogude Liidus laialt tuntuks 1980. aastate lõpus, kui tema televisioonis üle kantud "raviseansid" kogusid ekraanide ette miljoneid vaatajaid.

Ta väitis, et suudab mõjutada inimeste tervist kaugjuhtimise teel ja teleri vahendusel tehtud hüpnoosi abil ravida mitmesuguseid haigusi.

Kašpirovski tohutust populaarsusest perestroika ajal sai sensitiivsuse ja hüpnoosi vastu tekkinud vaimustuse sümbol. Tema esinemised tõid staadionid rahvast täis ning ta korraldas isegi rea telesildu, mille käigus "tuimestas" patsiente sugestiooni abil kaugjuhtimise teel nende kirurgiliste operatsioonide ajal.

Kašpirovski meetodid tekitasid arvukalt vaidlusi ning arstid ja teadlased kritiseerisid neid. Venemaa Teaduste Akadeemia (RAN) nimetas Kašpirovski meetodeid fantastikaks ja pseudoteaduseks. "Kahtlemata ei saa sellesse suhtuda teisiti kui täielikku pseudoteadusesse. Siin ei saa olla kahte arvamust," rõhutati RANis.

Hiljem keelati tema osalusel toimunud telesaated.

Selle taustal sattus ravitseja korduvalt skandaalidesse ning talle esitati süüdistusi šarlatanluses ja pettuses.

Viimastel aastatel sattus Kašpirovski skandaalidesse teistsuguses kontekstis. 2017. aastal ennustas ta ootamatult Ukraina lagunemist, märkis Ukraina väljaanne Dialog.ua.

2026. aastal sai teatavaks ka psühhoterapeudi eraelu puudutanud draama. Suvel selgus, et Kašpirovski noor abikaasa jättis ta ilma kogu tema varast.