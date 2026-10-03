X!

Siberis suri naine katku, 200 on karantiinis

Välismaa
Kaitseriietuses meedik.
Kaitseriietuses meedik. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / SERGEI SUPINSKY
Välismaa

Venemaa meedia teatel suri Siberis, Irkutski oblastis noor naine katku ning umbes 200 inimest karantiini pandud.

"Irkutskis lõhkus hooletu laborant katkubakterit sisaldanud kolvi ning nakatas sellega iseennast, varjas juhtunut kõigi eest ja suri mõni päev hiljem," kirjutas ühismeediakanal Ljudi Baikala (Baikali inimesed).

Õnnetus juhtus 25. septembril ja 2. oktoobriks oli ta juba surnud, kuid vahepeal jõudis ta nakatada mitusada inimest, lisati samas.

Kohaliku meedia andmetel oli tegemist 28-aastase laboritehniku Darja Šipilovaga.

Uudisteväljaande Baikali inimesed teatel töötas naine Irkutski Katkuvastases Instituudis ning võis nakatuda kopsukatkuga. Kuni 200 inimest, kellega naine võis kokku puutuda, on karantiinis, lisas väljaanne detaile täpsustamata.

Väljaanne The Moscow News vahendas telekanali REN TV andmeid, kelle allika sõnul hospitaliseeriti Irkutski oblastis 189 inimest, keda kahtlustatakse katku nakatumises. Tema sõnul olid kõik nad kokku puutunud naisega, kes suri eelmisel päeval haiguse tagajärjel.

Inimesed paigutati kahte haiglasse ning 12 inimest saadeti jälgimisele katkuvastasesse instituuti. Osal neist esineb haiguse sümptomeid, kuid nakatumist ei ole seni kinnitatud. Samuti selgitatakse kontrolli läbiviimiseks välja inimesed, kes on viimastel päevadel hospitaliseeritutega kokku puutunud, lisas telekanali vestluspartner.

Väljaande Maš andmetel oli kopsukatku ohvriks langenud katkuvastase instituudi töötaja ühe versiooni kohaselt naasnud tööreisilt Burjaatiast, kus Mongoolia piiril oli registreeritud katkupuhang. Teise versiooni kohaselt lõhkus naine laboris bioloogilise materjali diagnoosimiseks kogumise ajal kogemata ohtlikku bakterit sisaldanud katseklaasi.

29. septembril hospitaliseeriti ta kopsupõletiku sümptomitega Šelehovi haiglasse ja ühendati hingamisaparaadiga. Kaks päeva hiljem ta siiski suri. Kõik kliiniku töötajad isoleeriti ning asutus ise suleti karantiini.

Irkutski oblasti kuberner Igor Kobzev pidas koos Venemaa tarbijakaitse- ja heaoluameti Rospotrebnadzori juhi Anna Popovaga sanitaarepidemioloogilise komisjoni erakorralise koosoleku. Tema sõnul arutati teavet selle kohta, et piirkonna elanik oli nakatunud "eriti ohtlikku nakkushaigusse". "Kõik tuvastatud kontaktisikud on võetud arstliku jälgimise alla. Praeguse seisuga ei esine neil mingeid haiguse tunnuseid ning laboratoorsete uuringute tulemused on negatiivsed," märkis Kobzev.

Venemaa Burjaatia regiooni kuberner Aleksei Tsõdenov teatas varem sotsiaalmeediapostituses, et naabruses asuvas Irkutski oblastis suri naine katku.

Katk on äge nakkushaigus, mida põhjustab bakter Yersinia pestis ning võib varajase ravita olla surmav. Haiguse peamised vormid on muhkkatk, kopsukatk ja septiline katk. Kõige sagedamini nakatub inimene närilistel elavate nakatunud kirpude hammustuse kaudu. Kopsukatk võib inimeselt inimesele levida hingamisteede kaudu.

Viimane registreeritud katkujuhtum Venemaal leidis aset 2016. aastal Altai piirkonnas. Siis haigestus 10-aastane poiss, kes oli tegelenud mardika korjuse tükeldamisega ja nakatus kahjustatud naha kaudu. Tänu õigeaegsele ravile jäi poiss ellu. Katku looduslikud kolded püsivad Mongoolias. 2023. aastal tuvastas Mongoolia zoonootiliste nakkuste uurimise riiklik keskus riigis 17 piirkonnas 137 sellist kollet, sealhulgas Venemaa piiri lähedal asuvatel aladel.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS, The Moscow Times

uus saatesari

väärt kuulamist

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:05

Ratsaartist Diego Giona: see on ohtlik, aga mulle meeldib

10:47

Mait Agu nimelise preemia pälvisid Aare Rander, Sofia Martila ja Karin Aarelaid

10:37

Tribuntsov ujus finaali neljanda ajaga

10:22

Leedu sulges drooniohu tõttu Vilniuse lennujaama

10:04

Euroliigas jätkab täiseduga neli meeskonda

10:02

Loone Ots: kuldne iga pole puue

10:00

Arvustus. Driftib küll, aga hoiab kindlalt suunda

09:52

Siberis suri naine katku, 200 on karantiinis

09:43

Vaata uuesti: Priit Pärna juubeliks valminud portreesaade "Perfect Pärn"

09:30

Nädala album. Miley teeb endale küünarnukkidega ruumi puupüsti täis tantsupõrandal

sünnipäevahooaeg

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

02.10

Sõja 1682. päev: Kiievis puhkes liikluskaos pärast Venemaa rünnakuid võtmetähtsusega sillale Uuendatud

02.10

Üksi elavad pensionärid saavad 200-eurose toetuse koos oktoobri pensioniga

02.10

Alaealised muudavad internetis oma isikuandmeid, et pääseda baari ja klubisse

02.10

Eesti vangid saavad tänu Rootsi vangidele nikotiinipadjad ja segamatu une

02.10

Meedia: Gerhard Schröder naaseb Vene ärimaailma

02.10

Elle Pütsepp: miinimumpalk on madala palgaga töötaja jaoks oluline kaitse

02.10

Venemaa rikkurite annetused katsid üle ühe protsendi riigi kulutustest

02.10

Postimees: uueks õiguskantsleriks võib saada Oliver Kask Uuendatud

02.10

Koolitoitlustajad kahtlevad uute nõuete soodsas mõjus laste söömisvalikutele

02.10

Jolleri plaan saata laiali ekspertide komisjon külvab meedikute seas pahameelt

ilmateade

SPORT

10:37

Tribuntsov ujus finaali neljanda ajaga

10:04

Euroliigas jätkab täiseduga neli meeskonda

09:29

Edin Džeko jättis koondisejalgpalliga hüvasti

08:56

Martin Arumäe: me ei ole ainsad, kellel on noor koondis

loe: kultuur

10:47

Mait Agu nimelise preemia pälvisid Aare Rander, Sofia Martila ja Karin Aarelaid

10:00

Arvustus. Driftib küll, aga hoiab kindlalt suunda

09:43

Vaata uuesti: Priit Pärna juubeliks valminud portreesaade "Perfect Pärn"

09:30

Nädala album. Miley teeb endale küünarnukkidega ruumi puupüsti täis tantsupõrandal

loe: eeter

11:05

Ratsaartist Diego Giona: see on ohtlik, aga mulle meeldib

02.10

Klassikaraadio muusikapäeva viktoriinist võttis osa ligi 3000 inimest

02.10

Evelin Samuel: muusika ja keraamika ei sega teineteist

02.10

Kiiksuga hoidiste meister: mulle meeldib, kui oodatud ja ootamatu kohtuvad

Raadiouudised

02.10

Päevakaja (02.10.2026 18:00:00)

02.10

Lätis toimuvad homme seimivalimised

02.10

Tekstiilijäätmete kokku kogumine on ülejärgmisest aastast tootja vastutus

02.10

Raplamaal Kohilas avati Eesti esimene tööstuslik valukoda

02.10

Tartu vanglasse on saabunud oodatust vähem Rootsi kinnipeetavaid

02.10

Euroopa riigid tahavad varude kasutuselevõtu üle otsustada rahvusvahelise energiaagentuuris

02.10

Ida-Viru infoportaalid tekitavad kasutajates segadust

02.10

Raadiouudised (02.10.2026 15:00:00)

02.10

Tartu Ülikooli Kliinikum on rahapuuduse tõttu vähendanud uute ehitusplaanide mahtu

02.10

Suurbritannia pakub Eestile tuumavihmavarju

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo