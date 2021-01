Toila vald nõuab tänavu kaasava eelarve hääletusel isikutuvastust

Eelmisel aastal esimest korda kaasavat eelarvet kasutanud Toila proovis olla innovatiivne ja lubas inimestel hääletada sotsiaalmeedias ja raamatukogudes, kuid vallavanem Eve East tunnistas, et asi läks kontrolli alt välja.

"Me olime muidugi õnnelikud, et kaasame võimalikult palju inimesi, aga paraku tekkisid seal kriitilised momendid ja selline üliagar avalik huvi ei ole alati kasuks. Sellepärast otsustasime sellel aastal proovida, kuidas meil õnnestub hääletamine ID-kaardi abil tuvastamisega," rääkis East.

Eelmisel aastal võitis Toila valla kaasava eelarve hääletuse Voka tiigi ujumiskoha väljaehitamine. Sel aastal esitati 10 000 euro saamiseks viis kandidaati, neist valiti välja kolm. Neist omakorda üks teatas sotsiaalmeedias, et loobub teise sama piirkonna projekti kasuks.

Nii saab valida Kohtla-Nõmme kooli juurde kogukonna aktiivsusnurga tegemise ning Toila randa kiikede ja pinkide paigaldamise vahel. Eve East nentis, et kaasava eelarve puhul on vaja olnud selgitada, et raha saamisega kaasnevad ka kohustused.

"Tegemist on ikkagi valla eelarve rahaga. Ja see ei ole lihtsalt niisama, et ma tõstan ühest taskust teise. Selleks tuleb ka projekti läbiviijal vaeva näha, et tõestada kulusid. See pole ju väike raha," lausus East.

Ida-Virumaal on kaasav eelarve käivitunud kaheksast omavalitsusest pooltes.