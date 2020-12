Koroona-viiruse levik jätab tõenäoliselt ära järgmise aasta iseseisvuspäeva presidendi traditsioonilise vastuvõtu ja küsimärgi all on ka kaitseväe paraad.

President Kersti Kaljulaidi vastuvõtt koos kätlemistseremooniaga ja pidulik kontsert pidi seekord toimuma 24. veebruari õhtul Tartus. Koroona tõttu on keeruline ette kujutada, et üle 1000 külalise kuulaks tihedas summas riigipea kõnet, vaataks kontserti ja siis kätleks katkematus rivis presidendipaariga.

ERR-ile teadaolevalt on selliseid plaanid ka tühistatud. Kätlemist ei toimu ning riigipea iseseisvuspäeva kõnet ja kontserti näevad ainult televaatajad.

Presidendi kantselei ei ole ametlikult seda otsust kinnitanud. Aega kaalumiseks palju enam ei ole, sest tavaliselt saavad sel ajal juba inimesed teada, et president kutsub neid 24. veebruari vastuvõtule.

Kahtlus on seekord langenud ka iga-aastase kaitseväe paraadi kohale. Koroona leviku ajal on mõeldamatu kutsuda tuhandeid inimesi vaatama kaitseväelaste marssimist ja sõjatehnika möödasõitu. Kaitseväe paraad senisel moel jääb ilmselt ära, millega see asendatakse, pole veel selge.