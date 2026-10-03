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Rootsi lubab Vene rünnaku korral vastata kauglöökidega Venemaa tagalasse

Välismaa
Rootsi mitmeotstarbelised hävitajad JAS 39 Gripen.
Rootsi mitmeotstarbelised hävitajad JAS 39 Gripen. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Välismaa

Rootsi relvajõud kinnitasid õhuväe uue sõjapidamise kontseptsiooni, mis näeb ette ka õhulööke vaenlase tagalasse, kui see peaks otsustama Rootsit rünnata.

Venemaa rünnaku korral ei piirduks Rootsi enam üksnes kaitsetegevusega, vaid hakkab andma lööke ka sügavale Venemaa territooriumile, rääkis Rootsi õhuväe õhusõja keskuse juht, kolonel Carl Bergqvist väljaandele Aftonbladet, mida vahendas väljaanne Dialog.ua.

Bergqvist rõhutas, et Venemaa ei tohiks Rootsi ründamise korral enam loota sellele, et Rootsi armee vastab üksnes kaitsetegevusega. Rootsi õhuväe uus sõjaline kontseptsioon näeb ette ülemineku ründetegevusele ja löökide andmise sügavale Venemaa territooriumile.

Rootsi õhuväe uue kontseptsiooni keskseks elemendiks on mitmeotstarbelised hävitajad JAS 39 Gripen, mida varustatakse tiibrakettidega Taurus KEPD. Nende lennukaugus on kuni 500 kilomeetrit ja need on mõeldud hästi kaitstud maapealsete sihtmärkide hävitamiseks.

Leht märkis, et Rootsi armee võib saada oma relvastusse ka raketid, mille lennukaugus ulatub kuni 2000 kilomeetrini. Aftonbladet meenutas, et Stockholmi ja Moskva vahemaa on umbes 1200 kilomeetrit.

Lisaks näeb Rootsi õhuväe uus kontseptsioon ette lennuväe hajutamise ning maanteede kasutamise lahingulennukite õhkutõusmiseks ja maandumiseks.

Rootsi plaanib ka tugevdada oma õhukaitset ning luurevõimekust satelliitide ja mehitamata õhusõidukite abil.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Dialog.ua

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