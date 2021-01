Keskerakond on esitanud põhiseaduskomisjonile teatise, et nad võtavad oma allkirja ERJK likvideerimise eelnõult tagasi.

"Eesti Keskerakonna fraktsioon taganeb vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvi 95 lõikele 3 riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu 193 SE algatamisest," seisis teatises, mille on allkirjastanud Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu.

"Eesmärk oli ju, et erakondade rahastamise järelevalve läheks tugevamaks ja viia see riigikontrolli juurde, täna see debatt on paralüseeritud. Aga, et see teema ei jääks patiseisu, võttis Keskerakonna fraktsioon oma allkirja tagasi," kommenteeris Karilaid ERR-ile.

Karilaid rääkis, et jätkab ERJK "tugevdamise" küsimust aruteludes Reformierakonnaga ning parteid plaanivad ka vastavasisulist uut eelnõud. "See töörühm on meil Keskerakonna ja Reformierakonna vahel neljapäeval. Nii, et detailid ja suunad, kuidas edasi, selguvad neljapäeval," lausus Karilaid.

Lauri Läänemets: ERJK töövõime vajab tugevdamist

Põhiseaduskomisjoni sotsiaaldemokraadist aseesimehe Lauri Läänemetsa hinnangul on Keskerakonna otsus võtta oma allkiri Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) likvideerimise eelnõult tagasi ainuõige samm, kuid korruptsiooni vähendamiseks on vaja uuel koalitsioonil tugevdada ERJK töövõimet.

"Eelnõu, millelt Keskerakond oma allkirja tagasi võttis oleks likvideerinud seni end korduvalt tõestanud kontrollisüsteemi ja vähendanud veelgi korruptsiooni ärahoidmiseks mõeldud sanktsioone. Arvestades viimasel ajal toimunut peaksid Reformierakond ja Keskerakond näitama üles oma valmidust lahendada ERJK töö kitsaskohti," ütles Läänemets.

Senini on Läänemetsa sõnul erakonnaseaduses ette nähtud sanktsioonide (viivis ja riigieelarvest makstava toetuse vähendamine) rakendamine olnud puudulik ja ebaselge. "Näiteks ei ole võimalik seadust rikkunud erakonna riigieelarvelist toetust kinni pidada, kuna on ebaselge kui pikaks perioodiks ja kuidas vähendamist arvestatakse. Samuti ei ole võimalik keelatud annetuse tagastamiseks ette nähtud viivist 300% nõuda, sest protseduur on seaduses lahti kirjutamata. ERJK on teinud põhiseaduskomisjonile ka ettepaneku kehtestada annetajale tõestamiskohustus kui annetus on ületanud teatud piiri," rääkis Läänemets.

ERJK ja õiguskantsler on viimastel aastatel pöördunud riigikogu põhiseaduskomisjoni poole tähelepanekute ja ettepanekutega erakondade rahastamise järelevalve puuduste kõrvaldamiseks.

"Kuni tänaseni pole seadusemuudatusi algatatud. Sotsiaaldemokraadid algatasid eile riigikogu otsuse eelnõu, mille eesmärk on seada valimiskulude ülempiir riigikogu, kohaliku omavalitsuse, europarlamendi valimistele ja rahvahääletustele. Eelnõu järgi peab analüüsi ja seadusemuudatused välja pakkuma valitsus käesoleva aasta 1. maiks," ütles Läänemets.

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsuskoalitsioon algatas möödunud aasta maikuus eelnõu, mille järgi läheks Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) likvideerimisele ja selle ülesanded läheksid riigikontrollile.

Juunis esitasid sotsiaaldemokraadid eelnõule 50 000 muudatusettepanekut, misjärel eelnõu jäi nii-öelda sahtlisse seisma.