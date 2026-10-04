Analüütikute andmeil on Ukraina hakanud territooriumi tagasi võitma

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) eksperdid nimetasid Vene režiimi juhi Vladimir Putini väiteid septembris Ukrainas vallutatud alade kohta hallutsinatsioonideks, kirjutas väljaanne Dožd. Nende hinnangul on Venemaa kontrolli all oleva territooriumi pindala hoopis vähenenud.

Kui Putin väitis, et Vene väed vallutasid ainuüksi septembris Ukrainas 1301 ruutkilomeetrit territooriumi, mida oleks kaks ja pool korda rohkem kui väideti varasemate kuude kohta, siis ISW hinnangul kaotasid Vene väed septembris hoopis kontrolli vähemalt 80 ruutkilomeetri Ukraina territooriumi üle.

"Putin väitis, et Venemaa saavutas 2026. aasta septembris rindel territoriaalseid edusamme, mis on tegelikkusest nii kaugel, et meenutab hallutsinatsioone. Putini absurdsed väited kujutavad rindel jätkuvalt väljamõeldud reaalsust, mis toetab Kremli kognitiivset sõda, mille eesmärk on kujutada Venemaa edasiliikumist kiiremana, kui see tegelikult on," kirjutas mõttekoda oma ülevaates.

"ISW ei saa hinnata, kas Putin teab, et tema esitatud arvud on valed, või võtab ta omaks väljamõeldud andmed rindejoone kohta, mida talle esitatakse Venemaa sõjaväe juhtimisstruktuuris sügavalt juurdunud valetamiskultuuri tõttu," lisati ISW raportis.

ISW analüütikud tuginevad geolokaliseeritud foto- ja videomaterjalidele, satelliidipiltidele ning visuaalselt kinnitatud andmetele.

Ukraina edust rindel teatas ka avatud allikate infol põhinevaid analüüse (OSINT) vahendav Clément Molin, kes avaldas infograafika rindejoone muutumise dünaamikast.

Tema väitel on Vene armee Ukrainas kõigil rinnetel sisuliselt peatatud, vahendas väljaanne Dialog.ua.

Molini sõnul haaras Venemaa initsiatiivi 2023. aasta oktoobris ning jätkas seejärel suurtest kaotustest hoolimata edasiliikumist rinnetel. Praegu on aga uute alade langemine Vene vägede kätte sisuliselt lõppenud.

Russia took the initiative in October 2023 and always advanced, despite the fact, which is proven, that their losses increased. However, after two successful years, Russia is barely advancing anymore right now, thanks to Ukrainian counter-attacks. This does not mean they have been stopped : they continue slower advances, especially in the Donbas, but those are compensated by territories lost to Ukraine. With this weekly numbers, we can easily see the general trends, which cannot be denyied. Russia is not advancing like before anymore. Source is from @Pouletvolant3 that is taking his data from @Majakovsk73. His map is not deepstate map and is basing more on geolocations, he is less conservative on maps, I agree with his methodology. — Clément Molin (@clement_molin) October 2, 2026

Samas rõhutab Molin, et rääkida Venemaa edasitungi täielikust peatumisest siiski ei saa. Okupandid liiguvad endiselt aeglaselt edasi, eriti Donbassi üksikutes lõikudes. Samal ajal tasakaalustavad seda muutust alad, mille Ukraina väed vasturünnakute käigus mõnel rindel tagasi võtavad.

Analüütik märkis, et tema avaldatud nädalapõhised andmed võimaldavad näha rindel toimuvate muutuste üldist suundumust. Tema hinnangul ei liigu Venemaa enam edasi sellise tempoga, mida võis varem täheldada.

Leht: tapatsoonist läbi murdnud Ukraina saatis tankid taas lahingusse

Rohkem kui kaks aastat jälgiti droonidega iga tanki, mis julges Ukrainas rindejoonele läheneda, ja see hävitati, kuid vastupidiselt kõigile ootustele saatis Ukraina tankid suvel taas lahinguväljale ja need pidasid vastu, vahendas portaal Unian pühapäeval Briti päevalehte The Telegraph.

Leht kirjutab, et Ukraina droonivägede ja erivägede hoolikalt läbimõeldud rünnakute strateegia aitas Venemaa üksuseid tagasi lüüa ja teed raskele soomustehnikale vabastada.

Tankid, millest osa on arvatavasti Briti Challenger 2 mudelid, mängisid võtmerolli suurel vastupealetungil Aleksandrivka lähedal, mille tulemusena Ukraina võttis tagasi 745 ruutkilomeetrit territooriumi.

Ettevalmistused tankide kasutamiseks võtsid aega kaheksa kuud. Esmalt ründas Ukraina varustusteid, tabades Vene kolonne kuni 160 kilomeetri kaugusel rinde tagalas.

Seejärel hakkas Kiiev venelasi pealt kuulama: Ukraina väeüksused murdsid sisse Vene sõdurite telefonidesse ja lugesid nende paanilisi sõnumeid, nagu "see läks napilt", mis käsitlesid lähedal kärgatanud plahvatust, et määrata kindlaks nende asukoht ja suunata suurtükivägi vastavalt.

Samal ajal jälitasid droonirühmad Vene üksuseid, kuni need taganesid. Alles pärast seda liikus Ukraina jalavägi edasi, hiilides jalgsi läbi vaenlase liinide ja avades tee tankidele, mis seejärel liikusid tagantpoolt ette.

Oluline on see, et tankiüksused tulistasid Venemaa positsioone ja aitasid Ukraina poolt tagasi vallutatud territooriume hoida.

Samas ulatub see lähenemisviis ka Aleksandrivka piiridest kaugemale. Sel nädalal avaldas Ukraina 475. ründepolk videolõigu, millel on näha kahe tanki rünnakut Venemaa positsioonidele Olhovatkas Harkivi lähedal.

Droonide eest kaitsmiseks lisasoomusega varustatud tankidega liikusid kaasa rasked pommitusdroonid FPV-Vampiir ja luuredroonid. Nad sõitsid kergmiinidele, avasid tule otse hoonetele, kus varjusid Vene jalaväelased, ja seejärel taganesid. Polgu andmetel naasid tankid tervena.

"See oli pigem rünnak kui pealetung, kuid see näitas, et soomukid jäid terveks seal, kus veel hiljuti oleksid need peaaegu kindlasti hävitatud," seisab artiklis.

Analüütikud väitsid, et see strateegia näitas, et raskel soomustehnikal on lahinguväljal endiselt oma koht, kui üksustel õnnestub rindejoone lähedal asuv löögiala ammendada.

Varem kirjutasid meediaväljaanded, et Ukrainas on välja töötatud uus kaitsesüsteem kiirrünnakudroonide vastu, mida juhitakse kiudoptilise kaabli kaudu. Kompleks Tšagarnõk on mõeldud drooni sideühenduse füüsiliseks katkestamiseks, mis võimaldab tõrjuda droone, mida ei õnnestu summutada raadioelektroonilise võitluse vahenditega.