EML-i juhatuse liige Merle Viirmaa-Treifeldt kirjutas kultuuriministeeriumile, et peab äärmiselt kahetsusväärseks ministeeriumi otsust mitte anda 200 000 eurot ajakirjanduse teema-aasta tähistamiseks, mille fookuses oleks olnud maakonnalehed.

"Kuna ajakirjandus on üks osa kultuurivaldkonnast, teeb EML ettepaneku toetada maakonnalehtede kojukannet samal põhimõttel, nagu ministeerium tegi seda 2020. aasta keskel: erakorralist perioodika kojukandetoetust saavad taotleda EML-i kuuluvad sõltumatud maakonnalehed," märkis Viirmaa-Treifeldt.

Ta lisas, et peab väga oluliseks, et toetusraha jõuaks kriisiabina maakonnalehtedele, mitte ei lahustuks üldisesse loomevaldkonna toetusesse.

"Tänavu teeb maakonnalehtede olukorra raskemaks lisaks pandeemia tõttu kokku kukkunud reklaamikäibele ka 1. jaanuarist 8,7 protsenti kallinenud perioodika kojukanne."

Viirmaa-Treifeldti sõnul lükkub kultuuriministeeriumi otsusega paberlehtedele alternatiivi pakkuda võinud digitaalse ajalehe jõulisem arendus kaugemasse tulevikku.

"Oleks äärmiselt kahetsusväärne kui Eesti peaks tähistama 200 aasta möödumist O. W. Masingu ajalehe "Marahwa Näddala-Lehe" ilmuma hakkamisest mitme kohaliku lehe pankrotiga. Meie ettepanek on toetada maakonnalehtede kojukandekulude katmist erakorralise kriisiabina 50 protsendi ulatuses esimesel poolaastal," kirjutas Viirmaa-Treifeldt.

ERR-i portaal teatas kolmapäeval, et kultuuriministeerium otsustas koroonaviiruse pandeemia laialdase leviku tõttu suunata ajakirjanduse teema-aastaks mõeldud 200 000 eurot kultuuriministeeriumi kriisiabi reservi, et hoida raha kiireloomulisteks toetusteks.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsioonijuht Meelis Kompus täpsustas, et teema-aasta idee väljatöötamisse kaasatud meediaettevõtted loobusid ise sellest võimalusest 2020. aasta lõpus.

Seetõttu oli ministeerium sunnitud kiiresti kaaluma kõiki muid võimalusi selle raha kasutamiseks, sealhulgas regionaalsete väljaannete toetamiseks muude kanalite kaudu.

"Kuna koroonakriis vahepeal süvenes ning selles on enim kannatanud valdkonnad, mis on enda tegevuse pidanud täies mahus peatama, leidis kultuuriministeerium, et ärajäänud teema-aasta eelarve on praeguses rohkem kui ebakindlas olukorras aus suunata kriisireservi. Ajakirjandus on ka koroonakriisis saanud siiski oma tegevust jätkata," ütles Kompus.

Samas lisas ta, et kultuuriministeerium kaalub kindlasti võimalust ajakirjandusväljaandeid toetada, kuid saab seda teha siis, kui lisaeelarve numbrid on selgelt ning saab hakata välja töötama konkreetseid kriisiabi meetmeid.

Meediaettevõtete liitu kuulub 17 maakonnalehte: Harju Elu, Hiiu Leht, Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees, Lõunaleht, Lääne Elu, Meie Maa, Põhjarannik/Severnoje Poberežje, Pärnu Postimees, Raplamaa Sõnumid, Saarte Hääl, Sakala, Sõnumitooja, Tartu Postimees, Virumaa Teataja, Vooremaa, Võrumaa Teataja. Neist kuus väljaannet kuuluvad Postimees Gruppi.