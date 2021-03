Lindude kevadränne on hoogu saamas

Kohale jõudnud soe on teinud lindude kevadrände aktiivsemaks ning ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul on sel nädalal uute saabujate seas oodata näiteks linavästrikke ja valge-toonekurgi.

Haapsalu lahe ääres on näha hallhanesid ja ka kanada laglesid. Ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul on parimad kohad kevadiste rändurite vaatlemiseks praegu Lääne-Eestis.

"Eriti Haapsalu ja Matsalu lahe ümber. Siia rannikualadele koondub peatuvaid rändlinde kõige rohkem. Teine piirkond, kus muidugi käia, on läänesaared, eriti Saaremaa, Hiiumaa. Ka seal on väga palju häid linnuvaatluskohti, aga muidugi selle soojaga jagub saabuvaid rändlinde tegelikult kõikjale Eestisse," rääkis Valker "Aktuaalsele kaamerale".

Ta ütles, et vaatluseks on parim aeg hommikutundidel pärast päikesetõusu, mil ränne on aktiivsem ja linnud otsivad toitu ning on häälekamad.

Arvukamat massrännet on Valkeri sõnul oodata aprilli esimesest nädalast mai keskpaigani.

"Järgnevad poolteist kuud on tegelikult selline aeg, kus tasub igal võimalusel looduses käia, sest muutused, mis praegu looduses toimuvad, ei leia aset isegi mitte päevadega, vaid lausa loetud tundidega," ütles ta.

Sellel pühapäeval on Eesti Ornitoloogiaühingu linnade linnuvaatlus, mille käigus selgub liigirikkaim linn. Viimati toimus see 2019. aastal, mil kõige enam linnuliike vaadeldi Haapsalus.