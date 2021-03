Linnade linnuvaatluspäeval nähti enim liike Tallinnas

Viimati peeti linnade linnuvaatlust kaks aastat tagasi. Siis vaadeldi kõige enam linnuliike Haapsalus. Tänavu oli 85 liigiga esikohal Tallinn, Haapsalus tuli leppida 78 liigiga.

Linnade linnuvaatlus sai alguse 2002. aastal. "Linnade linnuvaatlus kutsub inimesi kevadel õue, et märgata saabuvaid rändlinde ja panna ka inimesi teadvustama, et linde saab vaadelda igal pool ja tegelikult eriti kevadisel rändeajal on linnad uskumatult liigirohked kohad," rääkis linnade linnuvaatluse koordinaator Tarvo Valker "Aktuaalsele kaamerale".

Varasematel aastatel koondusid vaatlejad võistkondadesse. Koroonapandeemia tõttu on reeglid tänavu teised ja osaleda võis üksi, kahekesi või perega. Vaatluse tulemused pidi edastama e-posti teel.

Sander Sirelbu lõi ettevõtmises kaasa üksi. "Praegu on päris hästi, ränne toimub, kevad on ilusasti alanud, liike tuleb usinalt," ütles Sirelbu.

Valkeri sõnul on linnuliikide märkamisel oluline nii visuaalne vaatlus kui ka hääle järgi määramine.

"Mererannikul näeb rohkem linde silmaga ja metsas, kus on nähtavus piiratud, tuleb rohkem rõhku panna sellele, et neid häälte järgi avastada," ütles Valker.

Linnade linnuvaatluse käigus märgatud liikide arv on olnud aastate lõikes väga erinev.

"Väga varasel kevadel võib Lääne-Eesti linnades sellel ajal poole päevaga näha üle 80 erineva linnuliigi, aga kui on väga talvised aastad olnud, siis on isegi vähem kui 50 liiki vaadeldud nii, et see liigirohkus võib väga palju erineda," rääkis Valker.

Seekord lõi kaasa üle 80 linnuvaatleja 23 linnast, kus kokku vaadeldi 116 liiki.