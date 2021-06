Prantsusmaal tekitavad pingeid saastavatele autodele seatavad piirangud

Madala heitmega piirkondade kehtestamine linnades on vaesemate autoomanike seas tekitanud samasugust pahameelt nagu diislikütuse hinnatõus või suuremate kiiruspiirangute kehtestamine keskustes, mis viisid 2018. ja 2019. aastal kollavestide protestiliikumiseni, kirjutab ajaleht The Times.

Pariis, Lyon ja Grenoble juba keelavad vanade autode kasutamise tööpäevadel. Pariisi regioonis on keelatud kõigi enne 2005. aastat valmistatud diiselautode kasutamine ning alates 2024. aastast on kavas keelata kõik diiselmootoriga sõidukid. Järgmisel aastal plaanitakse kehtestada madala heitmega piirkonnad Marseilles' regioonis, Toulouse'is, Strasbourgis ja Rouenis. Piirangud võivad viia selleni, et 2025. aastaks keelatakse kuni 70 protsendi autode kasutus linnades, märgib The Times.

Euroopa Liidu kliimeesmärkidega kooskõlas olevate piirangute vastu protestib liikumine 40 miljonit autojuhti: "Kavandatavad liikluspiirangud on diskrimineerivad, kuna nendega karistatakse peamiselt väikeste sissetulekutega majapidamisi, neid, kes ei suuda lubada endale elamist kesklinnas ja kes vajavad autot oma igapäevaseks liikumiseks."

Liikumine, mis on kutsunud autojuhte saatma poliitikutele protestikirju, leiab, et praeguste arengute jätkudes kaotab seitse inimest kümnest vähem kui nelja aasta jooksul liikumisvabaduse. Nende ainus süü seisneb selles, et nad on legaalselt ostnud auto, mis vastab nende vajadustele ja eelarvele, rõhutas liikumine.

Professionaalsete autojuhtide esindusorganisatsiooni juht Francis Bartholomé prognoosib uusi rahutusi. "Ma ei tea, mis värvi protesti valitsus seekord meie jaoks loob, kui ta sellist poliitikat jätkab," ütles Bartholomé.

Prantsuse keskkonnaministeeriumi andmeil sureb Pariisi piirkonnas õhusaaste tõttu iga aasta 2500 inimest. Prantsusmaal on Euroopa kõige heldem abisüsteem vana auto asendamiseks uue sõidukiga.