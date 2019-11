Elektritõuksidest lubati süsinikuheitmest vaba alternatiivi raskustes linnatranspordile, kuid paljud kahtlevad, kas need rattad ikka on nii keskkonnasõbralikud nagu firmad väidavad.

Firma Lime haru Prantsusmaal juhtiv Arthur-Louis Jacquier ütles, et 16 kuud tagasi Pariisi tänavatele jõudnud nende elektriskuutrite tõttu on süsinikuheide vähenenud kahe autovaba päeva jagu.

Kriitikute sõnul ei võta sellised väited arvesse tõukerataste ehitamise ning igapäevase üleskorjamise ja laadimise süsinikuheidet. Olukorda raskendab sõidukite vaevu aastapikkune eluiga, sest nad kuluvad läbi ning neid lõhutakse ja visatakse veekogudesse.

Elektritõuksid on jäänud jalgu ka keskkonnaaktivistidele. Oktoobris Pariisis toimunud Extinction Rebellioni meeleavaldusel osalejad kogusid nad tohutusse kuhja, sest nende hinnangul esindavad need sõidukid tarbetut saastet.

"(Elektrilised) tõukerattad ei asenda autosid, nad motoriseerivad kõndimist," öeldi protestil ühel sildil.

Uuringud tõepoolest näitavad, et enamik tõuksireise toimuvad kõndimise või rattaga sõitmise arvelt. Vaid kolmandik asendab autosõitu, ütles Jeremiah Johnson Põhja-Carolina riiklikust ülikoolist. Tema ja ta kolleegid analüüsisid tõukside kasutust Põhja-Carolina pealinnas Raleigh's ning leidsid, et sõidukite laadimiseks minev energia panustab nende keskkonnamõjusse üsna vähe.

Kuid saaste nurgast vaadatuna elektritõuksid tervikuna reeglina suurendavad globaalset soojenemist.

"40 protsenti süsihappegaasi heitmest tuleb nende asjade üleskorjamiseks tehtavateks sõitudeks ning umbes pool... tuleb tõuksi materjalidest ja tootmisest," ütles Johnson.

Linn valib kolm firmat

Lähinädalail valib Pariis välja vaid kolm firmat, kellel lubatakse linnas tõuksiäri ajada. Eelmisel aastal alanud tormijooksu tõttu on skuutrifirmasid umbes tosinkond.

Väljavalitute seas tahab olla Lime, kes enda sõnul laadib oma tõukse nõndanimetatud puhta elektriga. Firma plaanib ka hakata tõukse kokku korjama elektriliste sõidukitega.

Lisaks lubas ta kõrvaldada mõned piinlikkust tekitanud lahendused. Mõni kuu tagasi ilmnesid videod Lime'i heaks vabakutselistena töötavatest inimestest, kes laadisid tõukse gaasijõul töötavate elektrigeneraatoritega.

Lisaks peavad firmad leidma viisi tõukside eluea pikendamiseks.

"Kui suudad saavutada kaheaastase eluea, mis eeldab väga sitket tõuksi ja tõeliselt head vandalismivastast poliitikat... siis teeks see asja palju paremaks," lausus Johnson.

Sõiduki eluea pikendamine võib aga kujuneda aeglaseks, sest paljud tõuksid langevad vandalismi ohvriks.

Pariisi lähedal Arcueil'is töötab Lime'i jaoks seitse päeva nädalas ööpäevaringselt umbes 200 mehhaanikut, kes remondivad iga päev 1000-1500 tõuksi. Tavaprobleemide seas on läbilõigatud pidurijuhtmed ning spreivärviga kaetud QR-koodid, mille tagajärjel ei saa inimene sõidukit üürida.

Lime hakkas septembris palkama vabakutselisi, et need peaksid silma peal Seine'i jõel ja tõmbaksid selle vetest välja kõik neile silma jäänud Lime'i tõuksid. Praeguseks on kuivale tagasi toodud umbes 200 tõuksi.

Olukord on sarnane ka Lyonis, kus üks keskkonnarühmitus tõmbas septembris Rhone'i jõest kõigest 800 meetri pikkusel lõigul välja 109 tõuksi.

Vette visatud tõuksi materjale saab uuesti kasutada, kuid mitte selle kõige kulukamat ning keskkonnale kahjulikumat osa: akut.

Siiski plaanib Lime panna oma tõuksidesse suuremad akud, mis lubavad sõita ühe laadimisega 50 kilomeetrit ning peaksid vastu pidama 16-18 kuud.

"Üritame viia netomõju keskkonnale nulli ning seekaudu planeedile 100 protsenti positiivseks," ütles firma Prantsuse haru juht Jacquier.